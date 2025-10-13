Hamás ya entregó los cuatro cuerpos de rehenes fallecidos

Live Blog Post

Donald Trump firmó el acuerdo que pone fin a la guerra en Gaza junto a líderes de Egipto, Qatar y Turquía

En un hecho calificado por la prensa internacional como “histórico e inédito”, el presidente estadounidense Donald Trump firmó este lunes en Sharm el Sheij (Egipto) el acuerdo que pone fin a la guerra en la Franja de Gaza, acompañado por líderes de Egipto, Qatar y Turquía, los principales mediadores del proceso.

“Tomó 3 mil años, ¿pueden creerlo?”, expresó Trump entre aplausos durante la conferencia de prensa posterior a la firma, celebrada en el marco de la Cumbre de la Paz de Medio Oriente, que reunió a más de 30 jefes de Estado y representantes internacionales.

El documento establece el cese total y permanente de las hostilidades entre Israel y Hamás, la liberación de todos los rehenes y un plan de reconstrucción humanitaria y económica para la Franja de Gaza, supervisado por una coalición internacional encabezada por la ONU, Estados Unidos y Egipto.

El acuerdo lleva las firmas del presidente egipcio Abdelfatah al Sisi, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, además de la del propio Trump, quien fue considerado el principal impulsor y garante político del pacto.