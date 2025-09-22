"Hace 160 años, el país entró en guerra consigo mismo y nunca se detuvo": por qué EE.UU. está en una peligrosa encrucijada

Fue una semana brutal en Estados Unidos y no soy la única que se pregunta si el país podrá salir de esta espiral de odio y violencia.

Tras uno de los asesinatos más perturbadores de la historia del país norteamericano, el gobernador de Utah instó a los estadounidenses a "bajar la temperatura política".

Pero casi nadie con quien hablé desde el asesinato de Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre cree que esto sucederá en un futuro próximo.

La historia reciente está llena de ejemplos de cómo Estados Unidos optó por no unirse tras una tragedia.

No ocurrió hace 14 años, cuando una congresista demócrata recibió un disparo en la cabeza en Arizona. Ni hace ocho años, cuando un congresista republicano recibió un disparo durante un entrenamiento de béisbol.

Los estadounidenses ni siquiera se unieron ante una pandemia. De hecho, la covid-19 agravó las divisiones.

La razón es simple, pero difícil de cambiar. Los incentivos que impulsan la vida política estadounidense recompensan a las personas y plataformas que aumentan la tensión, no a quienes la reducen.

En todo el país, es más probable que te elijan para un cargo político si te presentas con una retórica que atraiga a tu base ideológica, en lugar de a la clase media (es la deprimente consecuencia de la manipulación de los distritos electorales, el pecado original detrás de la política disfuncional y dividida de Estados Unidos).

De igual manera, en los medios de comunicación, quienes opinan sobre política son recompensados por ser más extremistas y avivar la indignación; esa es la manera de atraer más atención y, en última instancia, más dinero para publicidad.

Esta estructura de incentivos es lo que convierte al gobernador de Utah, Spencer Cox, en una especie de excepción estadounidense.

OLIVIER TOURON/AFP via Getty Images A los pocos días de la muerte de Charlie Kirk, los bandos políticos del país ya se habían replegado a narrativas opuestas.

Tras el asesinato de Charlie Kirk, instó a los estadounidenses a "desconectarse, apagarse, tocar el césped, abrazar a un familiar, salir y hacer el bien en la comunidad".

Sonaba tan sensato, tan íntegro: un esfuerzo, en un mar de división, por la reconciliación.

Las décadas de 1960 y 1970 versus la actualidad

La división y la violencia política no son fenómenos nuevos en Estados Unidos. Hace unos 160 años, el país entró en guerra consigo mismo y nunca cesó.

En la década de 1960, un presidente estadounidense fue asesinado y pocos años después le pasó lo mismo a su hermano mientras hacía campaña para ocupar la Casa Blanca.

En ese mismo período, dos de los líderes de derechos civiles más destacados del país también fueron asesinados.

En la década de 1970, el presidente Gerald Ford recibió disparos en dos ocasiones. En la década de 1980, Ronald Reagan fue alcanzado por una bala mientras se dirigía a su limusina.

Heritage Space/Heritage Images via Getty Images El presidente John F. Kennedy recibió un disparo durante una visita a Dallas, Texas, en noviembre de 1963.

Y por supuesto, el año pasado Trump fue víctima de un intento fallido de asesinato por parte de un hombre armado en Pensilvania, y de un segundo intento presuntamente perpetrado por un hombre armado en Florida, cuyo juicio comenzó la semana del asesinato de Kirk.

Sin embargo, lo que hace que esta época sea tan diferente de las décadas de 1960 y 1970 es lo que preocupa al gobernador Cox.

Si bien evitó cuidadosamente decir cosas que puedan dividir aún más a los estadounidenses, no fue tan amable con las empresas de redes sociales a las que claramente culpa de esta tragedia.

"Creo que las redes sociales han desempeñado un papel directo en cada asesinato e intento de asesinato que hemos visto en los últimos cinco o seis años", declaró Cox en una entrevista reciente.

Continuó diciendo que "cáncer" probablemente es una palabra demasiado débil para describir lo que ha afectado a la sociedad estadounidense.

Anna Moneymaker/Getty Images Trump fue víctima de un intento fallido de asesinato por parte de un hombre armado en Pensilvania.

La mayoría de las empresas tecnológicas han mantenido silencio en su capacidad institucional.

Sin embargo, Elon Musk, el multimillonario jefe de X, intervino. Afirmó que la "izquierda radical celebró el asesinato a sangre fría de Charlie Kirk" y añadió que "la unidad es imposible con fanáticos malvados que celebran el asesinato".

También publicó sobre el impacto de las redes sociales, argumentando: "Si bien a veces el debate sobre X puede volverse negativo, sigue siendo positivo que se esté dando".

"Esto es como un matrimonio fallido"

Las trampas de este sistema que mezcla las redes sociales con la política preocupan incluso a los más apasionados por la política, independientemente de a quién apoyen.

Hace una semana, Kaitlin Griffiths, de 19 años y presidenta de la sección de la organización de Charlie Kirk, Turning Point USA , en la Universidad Estatal de Utah, lo expresó claramente: "Las redes sociales son sin duda algo muy difícil para nuestra sociedad".

"Ni siquiera puedes mantener una conversación con alguien que no comparte tus ideas políticas, y creo que eso es, sinceramente, trágico".

Trágico e irónico, ya que Kirk se consideraba un defensor de la libertad de expresión, aunque sus críticos a menudo discrepaban de esa visión.

Sin embargo, su muerte podría alejar aún más al país del diálogo civilizado.

BBC Kaitlin Griffiths: "Ni siquiera puedes mantener una conversación con alguien que no está de acuerdo con tus creencias políticas... eso es realmente trágico".

A los pocos días de la muerte de Kirk, los bandos políticos del país ya se habían replegado a narrativas opuestas.

Muchos en la izquierda están ansiosos por explorar las formas en que el asesino de Kirk pudo haberse radicalizado a través de subculturas de internet y chats grupales.

Muchos en la derecha prefieren desentrañar si el sospechoso formó parte de una conspiración de izquierda.

Ninguno de los dos grupos parece particularmente interesado en priorizar la reconciliación o la sanación.

La realidad es que quienes estudian el extremismo creen que la izquierda-derecha quizá ni siquiera sea la forma más útil de analizar la división actual.

"Es mejor analizar qué está causando la ingobernabilidad de las personas", afirma Rachel Kleinfeld, investigadora principal del Carnegie Endowment for International Peace, especializada en democracias polarizadas.

"Se necesita el deseo de bajar la temperatura... [y] requiere que las personas tengan un poco más de valentía de la que están demostrando".

"Creo que es más útil centrarse en cómo, como sociedad, pasamos página y abrimos un nuevo capítulo, porque esto es como un matrimonio fallido. Y como en un mal matrimonio, solo se pierde señalando con el dedo".

¿Qué se necesita para la reconciliación?

En cuanto a si Estados Unidos puede romper el control de los algoritmos que alimentan las divisiones, se necesitaría un líder de enorme fuerza con un compromiso igualmente enorme con la reconciliación.

"No estoy seguro de cómo saldremos de esto", me dijo el escritor David Drucker.

"Sería útil que ambos partidos —y por partidos me refiero a 'partidos', no solo a figuras políticas— acordaran detener las recriminaciones y simplemente decir 'basta'.

"Normalmente, solo un presidente puede facilitar eso. Si ambas partes no están de acuerdo en que hay ciertos límites que no se deben cruzar, o si el próximo presidente no lo hace, no estoy seguro de cómo lo lograremos".

SAUL LOEB/AFP via Getty Images Trump ha dicho: "Los radicales de derecha a menudo son radicales porque no quieren ver crímenes… Los radicales de izquierda son el problema".

Trump no es ese tipo de presidente. A menudo parece estar en su punto más fuerte políticamente cuando tiene un adversario contra el que luchar.

Entiendo que Trump sí cree que la izquierda quiere destruir su movimiento MAGA. Y desde la muerte de Kirk, ha adoptado un tono muy diferente al del gobernador de Utah.

"Les diré algo que me va a meter en problemas, pero me da igual", dijo cuando le preguntaron cómo se puede arreglar la nación.

"Los radicales de derecha a menudo son radicales porque no quieren ver la delincuencia... Los radicales de izquierda son el problema".

Y fue más allá en sus declaraciones desde el Despacho Oval tras el asesinato de Kirk: "La violencia política de la izquierda radical ha herido a demasiadas personas inocentes y se ha cobrado demasiadas vidas".

La estrategia del presidente —que esto no fue solo obra de un individuo retorcido, sino de la izquierda radical en general— está siendo compartida por otros funcionarios de la Casa Blanca.

"Con Dios como testigo, vamos a utilizar todos los recursos a nuestra disposición... para identificar, perturbar, desmantelar y destruir estas redes", declaró Stephen Miller, subjefe de gabinete de Trump.

"Sucederá, y lo haremos en nombre de Charlie".

Sin embargo, varios estudios sobre asesinatos y violencia con motivos políticos en Estados Unidos, a lo largo de varias décadas, sugieren que más casos fueron perpetrados por personas con ideologías de derecha que de izquierda, aunque probablemente se necesiten más detalles para llegar a una conclusión definitiva.

"Dicen que la historia se repite, pero nunca lo ha hecho"

Algunas personas con las que he hablado señalan épocas sombrías de la historia de Estados Unidos como fuente de consuelo.

"Pocos períodos en Estados Unidos han sido políticamente más sombríos o violentos que los [años 60 y principios de los 70] marcados por la guerra de Vietnam y el Watergate", me dijo Joe Scarborough, excongresista republicano y ahora influyente presentador de televisión.

"Pero el país siguió adelante, celebró su bicentenario y superó sus divisiones violentas. Lo volverá a hacer".

CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Image Este momento de tensión se parece a tantos otros períodos de discordia en la historia estadounidense, pero no son una repetición exacta.

Entre los optimistas con los que hablé también se encontraba el senador demócrata Raphael Warnock, de Georgia, uno de los funcionarios negros de mayor rango del país.

Condenó la violencia política como el acto más "antidemocrático", pero también me recordó el progreso que Estados Unidos ha logrado en temas como la raza.

"La historia de cualquier familia siempre es más compleja que las historias que nos contamos en la reunión familiar", me dijo.

"Mi padre, vistiendo su uniforme de soldado, tuvo que cederle su asiento [en un autobús] a un adolescente, pero ahora yo ocupo un escaño en el Senado".

Su esperanza es alentadora, pero sigo sin ver una salida clara.

Recientemente he estado pensando mucho en una conversación que tuve a principios de este año con el historiador y cineasta Ken Burns, mientras Estados Unidos se prepara para celebrar el 250 aniversario de su fundación.

"Dicen que la historia se repite", me dijo Burns. "Nunca lo ha hecho".

En cambio, Burns prefiere una cita que muchos atribuyen al escritor Mark Twain: "La historia no se repite, pero a menudo tiene rimas".

En otras palabras, aunque el presente se parezca al pasado, las cosas nunca suceden de la misma manera dos veces.

Este momento de tensión parece rimar con tantos otros períodos de discordia en la historia estadounidense, pero no los repite del todo.

Sí, la historia estadounidense está llena de ira y conflicto, pero no estoy segura de que los sistemas sociales y políticos de este país siempre hayan sido tan rápidos en recompensar a las empresas y personas que avivan esas emociones.

Mientras tanto, Estados Unidos se debilitará, no crecerá.

El exsecretario de Defensa Bob Gates me dijo una vez que las tres mayores amenazas para la seguridad nacional de Estados Unidos eran el auge de China, el declive de Rusia y las propias divisiones internas del país.

Los adversarios de Estados Unidos sin duda saben cuánto dañan sus divisiones a esta superpotencia.

Se esfuerzan en internet para distanciar aún más a la gente. Y los estadounidenses se lo facilitan.

