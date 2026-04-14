Guerra en Medio Oriente: Pakistán propone una segunda cumbre entre EE.UU. e Irán para destrabar el conflicto nuclear

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El papa León XIV le respondió a Trump

El papa León XIV respondió este lunes a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que recordó que "el evangelio es claro" y que "la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra", según dijo durante el vuelo hacia Argelia para su tercer viaje internacional.

"Las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz", dijo el pontífice estadounidense en declaraciones a los periodistas que viajan en el avión junto al pontífice. León XIV aseguró además que no tiene "miedo" de la administración Trump o de "declarar fuertemente el mensaje del Evangelio".

"Esto es lo que creo que tengo que hacer, lo que la Iglesia tiene que hacer. No somos políticos, no nos ocupamos de política internacional con la misma perspectiva que él (Trump) pueda tener. Yo creo en el mensaje del evangelio que es el del construir la paz", añadió.

Agregó que él sólo está invitando "a todos para buscar la manera de construir puentes de paz y reconciliación, de buscar modos de evitar guerra siempre que se pueda".

"Creo que el presidente no está entendiendo lo que es el mensaje del evangelio", aseveró el pontífice, quien siente "mucho" las palabras que le dirigió Trump, pero él, según afirmó, seguirá con su misión. "Creo que es muy importante volver a ese sendero, sea a través de Naciones Unidas, o de otras maneras y trabajar por la paz", añadió León XIV.

El presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió el domingo contra el papa León XIV y dijo que es "terrible en política exterior" aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela, y le instó a "dejar de complacer a la izquierda radical".

"El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior", escribió el mandatario en su red Truth Social, en un largo mensaje en el que le insta a "concentrarse en ser un gran papa, no un político", porque "está perjudicando a la Iglesia católica".