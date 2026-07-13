Guerra en Medio Oriente, minuto a minuto: difundieron imágenes de los ataques de Estados Unidos contra Irán

Estados Unidos difundió imágenes de una nueva ola de ataques contra Irán

El Mando Central de Estados Unidos, CENTCOM, informó que completó una nueva ronda de ataques contra objetivos iraníes. Según el organismo, las operaciones alcanzaron sistemas de defensa aérea, radares costeros, capacidades de misiles y drones, además de embarcaciones menores. Las acciones fueron ejecutadas con aviones de combate, buques de guerra, drones aéreos y marítimos, y municiones de precisión.

En las imágenes se observa un avión de combate que despega desde un portaaviones, el lanzamiento de misiles desde un buque de guerra y una vista aérea de un impacto. Reuters indicó que no pudo verificar de forma independiente la ubicación ni la fecha de la filmación.