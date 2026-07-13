Guerra en Medio Oriente, minuto a minuto: difundieron imágenes de los ataques de Estados Unidos contra Irán

Bombardearon el aeropuerto de Saná y la crisis llegó a Yemen
La escalada también se extendió a Yemen, donde fue atacado el aeropuerto de Saná, en manos de los hutíes. El gobierno yemení reconocido internacionalmente reivindicó la acción y sostuvo que se produjo tras una disputa por un avión iraní que trasladaba a una delegación hutí después de una visita a Teherán.
El Ministerio de Defensa de Yemen afirmó que los hutíes impidieron el aterrizaje de aeronaves nacionales yemeníes en el aeropuerto de Saná, mientras buscaban permitir que un avión iraní violara el territorio del país. Según esa versión, por ese motivo fue atacada la pista de la terminal aérea.
Antes de la reivindicación del gobierno yemení, el canal hutí Al Masirah informó que “la agresión saudita” había atacado las pistas de despegue y aterrizaje del aeropuerto internacional de Saná. Los hutíes, respaldados por Irán, mantuvieron esa acusación contra Arabia Saudita.
El vocero militar hutí, Yahya Saree, acusó a Arabia Saudita de “poner fin a la fase de distensión” y de asumir la responsabilidad por las consecuencias del ataque. Además, advirtió que la acción contra el aeropuerto de Saná “no quedará sin respuesta ni sin castigo”.