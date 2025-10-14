Golpe de estado en Madagascar: una unidad militar insurrecta toma el poder

En Madagascar, una unidad militar poderosa y rebelde anuncia la toma del poder de gobierno. El golpe de Estado ya es un hecho.

Madagascar vive un golpe de Estado; los militares ya tomaron el poder. Foto Efe

Una poderosa unidad de militares insurrectos de Madagascar, el Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra (CAPSAT), anunció este martes la supresión de la Constitución y la toma del poder en este país insular del sudeste de África. El temido golpe de Estado finalmente se concretó.

"Vamos a asumir nuestras responsabilidades, vamos a tomar el poder", declaró a los medios de comunicación un oficial del CAPSAT en el Palacio Ambotsirohitra, la sede de la Presidencia en la capital, Antananarivo.

El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, previamente había ordenado la disolución de la Asamblea Nacional, la cámara baja del Parlamento malgache, después de que la oposición anunciara planes para una moción de censura y de que el mandatario hubiese denuncia que "hay un golpe de Estado militar en marcha" para sacarlo del poder.