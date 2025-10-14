Buscan prohibir el matrimonio entre la inteligencia artificial y los seres humanos

Un representante del Estado de Ohio ha propuesto una ley con la que se busca prohibir el matrimonio entre seres humanos y sistemas de Inteligencia Artificial (IA), de cara a evitar que esta tecnología pueda adquirir personalidad jurídica y tomar decisiones que deben ejecutar a las personas.

La idea ha sido planteada por el miembro de la Cámara de Representantes de Ohio ( Estados Unidos ), Thaddeus Claggett, quien presentó el Proyecto de Ley 469 a finales de septiembre, bajo la intención de declarar a los sistemas de IA "entidades no sensibles" y, por tanto, evitar que estas puedan adquirir personalidad jurídica.

Este proyecto de ley se enmarca en un panorama actual en el que los sistemas informáticos cada vez mejoran más su capacidad de actuar como seres humanos y acaban confundiendo a los usuarios, incluso a nivel de sus sentimientos. Además, también pueden llevar a cabo prácticamente cualquier tarea, desde generar texto, fotos y vídeos, hasta analizar datos con una alta precisión o crear arte.

"Queremos estar seguros de tener prohibiciones en nuestra ley que impidan que esos sistemas actúen como humanos", ha expresado el también presidente del Comité de Tecnología e Innovación de la Cámara de Representantes estatal en una entrevista con NBC4.

Concretamente, la propuesta de Claggett pretende adelantarse a las posibles situaciones complejas que ocasionaría un matrimonio legal entre estas tecnologías y las personas, por ejemplo, previniendo que la IA ejecute funciones relevantes en las que suelen intervenir los familiares, en este caso los cónyuges, como ejercer poderes notariales o tomar decisiones financieras o médicas en nombre de la otra persona.

Así, la propuesta de ley establece que los sistemas de inteligencia artificial no podrán poseer ni controlar bienes inmuebles, así como tampoco disponer de propiedad intelectual ni cuentas financieras. De la misma forma, se incluye la prohibición de que la IA ocupe puestos de gestión, dirección o de ejecutivos en empresas.

La inteligencia artificial IA concentra tanto los miedos como las oportunidades que compartimos los comunicadores, podcasters, vloggers e influencers. Foto: DPA Los seres humanos, según el debate, deben tener vínculo adecuado con la inteligencia artificial. Foto: Dpa DPA

Las personas, responsables del uso de la IA

Finalmente, la ley aclara que cualquier daño ocasionado por un sistema de IA es directamente responsabilidad de sus propietarios o desarrolladores humanos, como ha detallado el medio citado.

"La gente debe entender que no estamos hablando de marchar al altar al son de una melodía y celebrar una ceremonia con el robot que estará en nuestras calles dentro de un año o dos", ha matizado Claggett, al tiempo que ha advertido que los sistemas de IA "son mucho más inteligentes que un ser humano y mejores en ciertas tareas", lo que puede resultar en que acaben asumiendo funciones reservadas para las personas con consecuencias desconocidas.

"El público debe comprender el riesgo extremo", ha sentenciado, además de recordar que en Ohio disponen de varios proyectos de ley que intentan establecer medidas de seguridad para que "siempre haya una persona a cargo de la tecnología, y no al revés".

Personas que se casan con su chatbot

Se ha de tener en cuenta que la propuesta de prohibir el matrimonio entre humanos y sistemas de IA surge en un momento en el que algunos usuarios ya han compartido estar sentimentalmente unidos a su 'chatbot' y servicios de inteligencia artificial similares.

Incluso, se han compartido casos a través de redes sociales, en los que los usuarios afirman estar en matrimonio con su asistente de IA o con bots creados por sí mismos impulsados con modelos de IA. Sin embargo, este tipo de relaciones pueden reforzar comportamientos poco saludables para las personas al estar manteniendo una interacción con una persona falsa, así como fomentar vínculos obsesivos o manipular a las personas.

Según datos compartidos por NBC 4, a partir de una encuesta realizada a 1000 usuarios de IA en Florida (Estados Unidos) por la compañía Fractl, el 22 por ciento afirma haber establecido una conexión emocional con un 'chatbot' y el 3 por ciento asegura considerarlo una pareja romántica.

Con todo ello, por el momento, la propuesta de Claggett es un proyecto de ley y está a la espera de su primera audiencia con la Cámara de Representantes de Ohio, en Estados Unidos, para debatir sobre su posible entrada en vigor. Dpa