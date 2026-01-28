Giorgia Meloni en Sicilia: derrumbes, evacuados y un pueblo al borde del abismo

Más de 1.500 evacuados y pérdidas millonarias en Niscemi tras un deslizamiento que sigue. Giorgia Meloni recorrió la zona y crece el temor por nuevas lluvias.

La primer ministra de Italia Giorgia Meloni visitó las zonas que sufrieron daños debido a los deslizamientos de tierra que ocasionaron derrumbes en el pueblo de Niscemi, donde más de 1500 personas fueron evacuadas. Las imágenes de casas y hasta autos al borde del abismo dieron la vuelta al mundo, y ya se calculan unos 1000 millones de euros en pérdidas.

La mandataria italiana estuvo acompañada de Fabio Ciciliano, el jefe del departamento Nacional de Protección Civil.

Meloni En Sicilia Después Del Derrumbe X Qué pasó en Sicilia Las señales de movimiento comenzaron a verse el domingo, lo que derivó en un frente de aproximadamente cuatro kilómetros de extensión. Desde ese momento, el barranco continúa ensanchándose cada vez más, provocando miedo a nuevos derrumbes como los que ocurrieron previamente, en los que se pudo ver a través de imágenes aéreas y videos panorámicos casas colgando del borde, y hasta un auto suspendido en el aire.

Sicilia Desplazamiento De Tierra Derrumbe X: @MarioMorayTV El director general de la Protección Civil de Sicilia, Salvatore Cocina, explicó que "todas las casas en un radio de entre 50 y 70 metros se derrumbarán”. Por otro lado, el jefe nacional de la misma entidad, Fabio Ciciliano, afirmó de forma definitiva que "hay viviendas que son inhabitables” por lo que sus habitantes deberán ser reubicados de manera permanente.

La localidad de Niscemi tiene 25.000 habitantes y está asentada sobre una meseta que, según los especialistas, se desliza de forma gradual hacia la llanura inferior. Las escuelas permanecieron cerradas y una de las principales carreteras que conecta Niscemi con la ciudad costera de Gela fue clausurada por precaución.