Giorgia Meloni en Sicilia: derrumbes, evacuados y un pueblo al borde del abismo
Más de 1.500 evacuados y pérdidas millonarias en Niscemi tras un deslizamiento que sigue. Giorgia Meloni recorrió la zona y crece el temor por nuevas lluvias.
La primer ministra de Italia Giorgia Meloni visitó las zonas que sufrieron daños debido a los deslizamientos de tierra que ocasionaron derrumbes en el pueblo de Niscemi, donde más de 1500 personas fueron evacuadas. Las imágenes de casas y hasta autos al borde del abismo dieron la vuelta al mundo, y ya se calculan unos 1000 millones de euros en pérdidas.
La mandataria italiana estuvo acompañada de Fabio Ciciliano, el jefe del departamento Nacional de Protección Civil.
Qué pasó en Sicilia
Las señales de movimiento comenzaron a verse el domingo, lo que derivó en un frente de aproximadamente cuatro kilómetros de extensión. Desde ese momento, el barranco continúa ensanchándose cada vez más, provocando miedo a nuevos derrumbes como los que ocurrieron previamente, en los que se pudo ver a través de imágenes aéreas y videos panorámicos casas colgando del borde, y hasta un auto suspendido en el aire.
El director general de la Protección Civil de Sicilia, Salvatore Cocina, explicó que "todas las casas en un radio de entre 50 y 70 metros se derrumbarán”. Por otro lado, el jefe nacional de la misma entidad, Fabio Ciciliano, afirmó de forma definitiva que "hay viviendas que son inhabitables” por lo que sus habitantes deberán ser reubicados de manera permanente.
La localidad de Niscemi tiene 25.000 habitantes y está asentada sobre una meseta que, según los especialistas, se desliza de forma gradual hacia la llanura inferior. Las escuelas permanecieron cerradas y una de las principales carreteras que conecta Niscemi con la ciudad costera de Gela fue clausurada por precaución.
No obstante, crece el malestar social en Niscemi por la falta de respuestas históricas: "tuvimos el primer derrumbe hace 30 años y nadie hizo nada", recordó con pesar un residente que tuvo que ser evacuado. Mientras tanto, la incertidumbre domina a los sicilianos ante la posibilidad de nuevas lluvias.
El alcalde Conti admitió el miedo que atraviesa a la población por un deslizamiento de tierra que sigue avanzando y podría aislar la ciudad, agravado por las lluvias. El fenómeno se da en el marco del ciclón Harry, que causó graves daños en el sur de Italia y llevó al Gobierno a declarar la emergencia.