George Clooney responde a Donald Trump tras las burlas del presidente de Estados Unidos

El actor estadounidense George Clooney ha respondido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se ha burlado de él y de su mujer, Amal Clooney, por obtener la ciudadanía francesa.

"Estoy totalmente de acuerdo con el actual presidente. Tenemos que hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Empezaremos en noviembre", ha manifestado Clooney en un comunicado remitido al diario 'The Hollywood Reporter' en respuesta a las palabras de Donald Trump.

Tras conocerse que el actor y su mujer, abogada y activista, recibían la nacionalidad francesa, Donald Trump aseguró que el país galo "se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su absolutamente horrenda gestión de la inmigración".

La ironía de Donald Trump contra Goeorge Clooney "¡Buenas noticias! George y Amal Clooney, dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos, se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia, que, tristemente, se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su absolutamente horrenda gestión de la inmigración, muy parecida a la que tuvimos bajo el somnoliento Joe Biden (en referencia al expresidente de los Estados Unidos)", escribía Trump en su perfil en su propia red social, Truth Social.

"Clooney consiguió más publicidad por la política que por sus poquísimas y totalmente mediocres películas. No era para nada una estrella de cine, era un tipo corriente que se quejaba, constantemente, del sentido común en política", añadía el mandatario.