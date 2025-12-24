Fuerte explosión en una mezquita de Nigeria: estiman al menos siete muertos
La explosión ocurrió durante una ceremonia de oración en una mezquita al noreste de Nigeria, y dejó al menos siete muertos y varios heridos de gravedad.
Una fuerte explosión se reportó este miércoles en la localidad de Maiduguri, ubicada al noreste de Nigeria. El ataque ocurrió en una mezquita durante una ceremonia de oración, donde todavía se desconoce la magnitud de los daños. Por el momento, se cree que habría al menos siete muertos.
Al mismo tiempo, se estima que hubo múltiples heridos de gravedad tras la explosión, que ya fueron trasladados a centros médicos cercanos para ser asistidos.
Las tareas de rescate dentro de la mezquita
Por el momento, las autoridades locales ya realizaron un perímetro en la zona y se encuentran llevando adelante tareas de rescate para asistir a los heridos por la explosión.
En el lugar había un grupo de fieles musulmanes, que se encontraba realizando la oración vespertina cuando ocurrió el hecho.
Aún se desconoce cuál fue la causa de la explosión y no hay hipótesis al respecto, así como tampoco cuál fue la razón que motivó el ataque, en una localidad donde se han reportado múltiples hechos relacionados con un grupo de insurgentes islamistas.