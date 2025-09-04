Fue a arreglar su celular y el técnico descubrió imágenes escalofriantes

El hecho ocurrió en la localidad de Quedas do Iguaçu, Brasil. La mujer fue detenida y sospechan que había otros adultos involucrados.

Un nuevo caso de explotación sexual infantil mantiene en vilo a Brasil. Una mujer de 47 años fue detenida por poseer y compartir imágenes de explotación sexual de su propia hija. La menor quedó bajo resguardo del Estado.

Todo comenzó cuando la mujer llevó a arreglar su celular. Uno de los trabajadores del local descubrió imágenes y videos impactantes, por lo que alertó a las autoridades.

La mujer fue detenida en la localidad de Quedas do Iguaçu. Según trascendió, la acusada admitió que las imágenes eran de su hija y que las compartía con su pareja. Por el momento, el hombre no fue identificado y sospechan que podrían haber más adultos involucrados.

Por un lado, la mujer se encuentra acusada por posesión de material de explotación sexual infantil y está siendo investigada por abuso sexual agravado y producción y distribución de ese material.