Francia confirma que no firmará el acuerdo comercial con el Mercosur

La ministra de Agricultura de Francia, Annie Genevard, confirmó que su país no firmará el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.

El Gobierno francés ratificó este domingo su oposición al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, al advertir que su aprobación “condenaría” a los agricultores franceses. La ministra de Agricultura, Annie Genevard, aseguró en declaraciones al diario JDD que su país “no firmará un acuerdo que ponga en riesgo al sector agrícola”.

Francia exige cláusulas de protección y mayores controles Para avanzar en la ratificación del pacto, Genevard reclamó la incorporación de una cláusula de salvaguarda agrícola y medidas estrictas que impidan la importación a Europa de productos que no cumplan las normas sanitarias y medioambientales europeas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AnnieGenevard/status/1985787847752724527&partner=&hide_thread=false La France est contre le projet d’accord UE-Mercosur tel qu’il a été négocié par la Commission européenne il y a un an à Montevideo !



La ligne rouge de la France est la défense de nos agriculteurs et du haut niveau de sécurité sanitaire de nos produits.



Cela a été rappelé au… pic.twitter.com/Hyd0gBTJyx — Annie Genevard (@AnnieGenevard) November 4, 2025 Asimismo, pidió reforzar los controles sanitarios sobre los bienes procedentes de los países del Mercosur —Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay— antes de permitir su ingreso al mercado europeo.

Macron se muestra más optimista, aunque con cautela Pese a la postura del Ministerio de Agricultura, el presidente Emmanuel Macron sostuvo esta semana que existen “perspectivas positivas” para concretar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.

Durante su visita a Brasil, el mandatario se mostró “bastante positivo” sobre la posibilidad de alcanzar un consenso, aunque subrayó que mantendrá una actitud vigilante frente a los aspectos ambientales y productivos del pacto.