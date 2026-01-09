Foro Penal: aún hay 87 extranjeros detenidos arbitrariamente en Venezuela

Según el Foro Penal, aún hay 87 extranjeros que permanecen detenidos en Venezuela; solo nueve presos políticos han ido excarcelados hasta el momento.

Familiares de presos políticos extranjeros y venezolanos esperan frente al centro penitenciario, en Zamora estado de Miranda por la excarcelación en Venezuela.

La ONG Foro Penal dio a conocer este viernes el listado actualizado sobre los detenidos políticos extranjeros y con doble nacionalidad que permanecen detenidos en Venezuela, afirmando que las representaciones diplomáticas y cancillerías de sus países deben exigir su inmediata excarcelación.

Según el listado divulgado por la organización, hasta este viernes hay 87 personas extranjeras que continúan arrestadas por motivos políticos, pese al reclamo internacional por su liberación. Entre estos detenidos hay ciudadanos de diversas procedencias, incluidos dos argentinos, Nahuel Agustín Gallo y el de Germán Darío Giuliani. También hay europeos, latinoamericanos y de otros continentes, reflejando la diversidad de nacionalidades afectadas por la situación judicial venezolana.

extranjeros detenidos en venezuela Nueve extranjeros excarcelados Desde el Foro Penal también se recordó que hasta la fecha solo nueve presos políticos han sido excarcelados, pese a múltiples solicitudes para agilizar la liberación de quienes, a su juicio, están detenidos arbitrariamente. La lista de excarcelados incluye a varios españoles y activistas reconocidos, aunque la mayoría de los extranjeros aún permanece en prisión.

Hasta ahora, el gobierno de Delcy Rodríguez ha liberado a José María Basoa (español), Andrés Martínez Adasme (español), Ernesto Gorbe (español), Miguel Moreno Dapena (español), Rocío San Miguel (española-venezolana), Biagio Pillieri (italiano-venezolano), Enrique Márquez (venezolano), Larry Osorio (venezolano) y Aracelis Balza (venezolana).

Organizaciones de derechos humanos y familiares de los detenidos denuncian la falta de transparencia y exigen un diálogo inmediato entre gobiernos y representantes diplomáticos para garantizar el respeto a los derechos humanos y el debido proceso.