Venezuela anuncia la excarcelación de "un número significativo" de presos venezolanos y extranjeros

El líder de la Asamblea Nacional anunció que la puesta el libertad de prisioneros es un "gesto" para la búsqueda de la paz en el país.

Venezuela anunció este jueves la excarcelación de "un número significativo" de presos venezolanos y extranjeros de manera inmediata.

El anuncio fue realizado por el líder de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien dijo: "A los efectos de aportar y colaborar en el esfuerzo que todos debemos hacer para la unión nacional y la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras. Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento".

"Considérese este gesto del gobierno bolivariano, de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad", añadió.

