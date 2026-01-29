Extraditaron a "El Monstruo", el criminal más buscado de Perú, acusado de liderar una violenta organización criminal

Erick Moreno Hernández, conocido como “El Monstruo” y considerado “el hombre más buscado” de Perú , llegó este miércoles a Lima a bordo de un avión de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras ser extraditado desde Paraguay, acusado de liderar una organización criminal vinculada a delitos violentos.

La aeronave aterrizó en una base de la aviación policial contigua al aeropuerto internacional de la capital, en medio de un amplio operativo de seguridad y una fuerte expectativa mediática. Su traslado marcó el cierre de un extenso proceso judicial y policial que se inició tras su captura en territorio paraguayo.

Moreno, de 34 años, deberá responder ante la justicia por cargos como homicidio, robo, extorsión, secuestro y organización criminal, entre otros delitos que, según las autoridades, lo posicionaron como uno de los criminales más peligrosos del país en los últimos años.

El acusado fue detenido en Paraguay el 24 de septiembre pasado y permaneció recluido en una cárcel de la ciudad de Emboscada, a unos 50 kilómetros de Asunción. Posteriormente, fue entregado a las autoridades peruanas en la base aérea de Luque, desde donde partió rumbo a Lima.

Durante el vuelo, el avión realizó escalas técnicas en Cochabamba, Bolivia, y en la ciudad peruana de Arequipa, antes de arribar finalmente a la capital. El 17 de noviembre, la justicia paraguaya había dado curso al pedido de extradición formulado por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de Lima Norte.

fe788894a36a5109de962efb49a8f50f9bcf432fw 'El Monstruo', el criminal más buscado de Perú, llega a Lima extraditado desde Paraguay. EFE

El perfil criminal y los cargos en su contra

Moreno fue incluido el 28 de diciembre de 2023 en la lista de “los más buscados” del Ministerio del Interior de Perú, luego de haber sido condenado ese mismo año a 32 años de prisión por secuestro, hurto, homicidio, sicariato (asesinato por encargo) y microcomercialización de drogas.

Como presunto líder de la banda conocida como ‘Los injertos del Cono Norte’, la Policía le atribuye además numerosos casos de extorsión ocurridos en los últimos meses, principalmente en el norte de Lima. Por información que condujera a su captura, el Estado ofrecía una recompensa de un millón de soles (unos 282.000 dólares).

Reacciones oficiales tras su llegada a Lima

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, afirmó que con la extradición “se cierra un capítulo que ha implicado un proceso operativo realizado por las policías de Perú y Paraguay, que se inicia con un arduo trabajo de seguimiento”. Además, sostuvo que Moreno “es el criminal más buscado en los últimos tiempos” y detalló que durante la investigación se detuvo a al menos 80 integrantes de su organización, entre ellos su madre.

Por su parte, el ministro de Justicia, Walter Martínez, aseguró que el acusado regresa a Perú “para enfrentar todo el peso de la ley”, mientras que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, destacó que el procedimiento fue resultado del “trabajo profesional y articulado” entre ambos países.

La presentación del extraditado ante la prensa, vestido con un traje rojo con la palabra “detenido” en el pecho y esposado de manos y pies, fue seguida de manera virtual por el presidente peruano de transición, José Jerí.