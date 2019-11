Evo tras su salida: "Renunciamos por nuestras familias"

Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia en medio de la crisis institucional y la violencia que vive ese país. Evo había convocado a elecciones para intentar pacificar al país, pero la presión de las fuerzas armadas y la violencia continuaron. Por eso el presidente dimitió.

En un mensaje a todo el país, Evo Morales dijo que decidió dar un paso al costado por su familia y para que cese la violencia. “Renunciamos por nuestras familias, para que no nos sigan amenazando, para que no sigan quemando sus casas”, dijo. “Si quieren venganza vengan contra mí, pero no contra mi familia ni la de otros dirigentes.

“Mi pecado es ser dirigente sincidal, ser indígena, ser cocalero. No puedo entender cómo pueden usar la Biblia para maltratar a la familia. No puedo entender que algunos rezan para odiar. Estamos renunciando para que mis hermanas de polleras no sean humilladas”, dijo, luego de denunciar un golpe. "Ha habido un golpe cívico, político y policial", denunció.

Mi pedido al pueblo boliviano es garantizar la convivencia pacífica y acabar con la violencia para el bien de todas y todos. No podemos estar enfrentados entre hermanos bolivianos. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 10, 2019

Evo estuvo junto a su vicepresidente, Álvaro García Lineras, y juntos hicieron un balance de lo que hicieron. “Estamos dejando a Bolivia con soberanía, identidad y dignidad. Saben muy bien los bolivianos cómo era Bolivia y cómo está. Lamento mucho que haya grupos que empiezan a conspirar con mentiras y falsedades. Quiero agradecerles por acompañarnos. Estamos al servicio del pueblo. Venimos de hermanos muy humildes, hemos vivido en la pobreza. Pensando cómo nunca más haya pobreza. Redujimos la pobreza al 15 por ciento”, describió.

En el mismo sentido, dijo que no se “escapa” de nada porque no tiene nada que ocultar. Y le agradeció a organismos internacionales que apoyaron a Bolivia, como la CAF y el BID, pero también a un grupo de países como China y Rusia. “Vamos a seguir en un proceso de liberación. Hemos demostrado que Bolivia ha sido el país que más ha crecido. Teníamos un plan que era pasar a la industrialización. Hay quienes no quieren que Bolivia crezca. Ahora pueden estar satisfechos. No queremos que haya enfrentamientos”, aseguró.

El contexto

Junto al Presidente y su Vice apareció Gabriela Montaño, ministra de Salud y expresidenta del Senado.

El anuncio de la renuncia llegó horas después de que el comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Williams Kaliman, sugiriera al mandatario que diera un paso al lado para desbloquear la crisis política.

Los militares veían insuficiente la convocatoria a nuevas elecciones que había hecho el gobierno en horas de la mañana tras las "irregularidades" detectadas por una auditoría de las elecciones hecha por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Días antes, numerosas unidades policiales habían declarado un "motín" en protesta contra el gobierno.

El expresidente Carlos Mesa, segundo en las elecciones del 20 de octubre, celebró el anuncio hablando de "fin de la tiranía".