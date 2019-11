Evo Morales hizo una escala imprevista en Paraguay durante su viaje a México

Evo Morales ya partió rumbo a México en un avión de las Fuerzas Armadas Mexicanas que hizo una parada de cerca de 4 horas en Paraguay.

El portal Infobae explicó que el motivo de la escala difiere según las fuentes consultadas. Según algunas, se vio obligado a hacer tierra en Paraguay al no disponer de autorización para volar sobre cielo peruano. Otras informaciones indicaron que fue motivada para realizar una verificación de todas las licencias de sobrevuelo.

Al respecto, el ex presidente paraguayo Fernando Lugo (2008-2012) dijo que la escala fue para el reabastecimiento del aparato. Lugo, de la formación de izquierda Frente Guasú, estuvo en el aeropuerto internacional de Asunción, si bien no se encontró con Morales, que no salió del avión.

En el avión también viaja el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, quien descendió de avión a saludar al embajador mexicano en Paraguay.

Evo mostró imágenes desde dentro del avión.

Desde México ya adelantaron que Morales podrá optar por solicitar la condición de refugiado, lo que garantiza que no sería enviado a Bolivia si así lo requiere la Justicia de ese país.