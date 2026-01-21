Evacuaron el Foro de Davos en Suiza y hay tensión
Luego de un día donde hablaron los presidentes Donald Trump y Javier Milei, hubo una evacuación de emergencia en el Foro de Davos
Este miércoles, después de uno de los días de mayor tensión en el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, tras los discursos del presidente de la Nación, Javier Milei, y los comentarios de Donald Trump sobre Groenlandia y los dichos hacia Emmanuel Macron, anunciaron que se debió evacuar el lugar donde se lleva a cabo la conferencia.
Por el momento se desconoce la razón que llevó a cabo esta evacuación, donde ya se pudo observar la presencia de la Policía y Bomberos. En principio, la razón sería por un olor inusual.
Te Podría Interesar
Uno de los periodistas presentes en el lugar explicó a través de sus redes sociales que este mal olor "está haciendo toser a algunas personas en nuestra zona".
Qué había dicho Donald Trump
Durante su discurso provocador, el presidente de Estados Unidos se refirió a su gestión económica, la cual intentó reivindicar. Además, buscó posicionar a su país como el principal motor del crecimiento global.
“Cuando a Norteamérica le va bien, le va bien al resto del mundo. Nos encontramos en un punto en el que nunca habíamos estado antes”, expresó Trump durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos.
Los puntos del discurso de Javier Milei en Davos
El presidente de la Nación, que habló luego de Donald Trump, habló aproximadamente media hora, en un discurso que tuvo distintos enfoques. Por un lado, tuvo una fuerte defensa al capitalismo de libre mercado; además, apuntó contra el socialismo, donde también planteó que "América será el faro de luz que vuelva a encender a Occidente".
En el cierre de su discurso, Milei concluyó: "Tenemos por delante un futuro mejor, que existe si volvemos a las raíces de Occidente, las ideas de la libertad".
Noticia en desarrollo...