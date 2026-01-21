Evacuaron el Foro de Davos en Suiza y hay tensión

Luego de un día donde hablaron los presidentes Donald Trump y Javier Milei, hubo una evacuación de emergencia en el Foro de Davos

Según periodistas presentes, la evacución se dio después de un mal olor en el lugar.

Este miércoles, después de uno de los días de mayor tensión en el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, tras los discursos del presidente de la Nación, Javier Milei, y los comentarios de Donald Trump sobre Groenlandia y los dichos hacia Emmanuel Macron, anunciaron que se debió evacuar el lugar donde se lleva a cabo la conferencia.

Por el momento se desconoce la razón que llevó a cabo esta evacuación, donde ya se pudo observar la presencia de la Policía y Bomberos. En principio, la razón sería por un olor inusual.

Uno de los periodistas presentes en el lugar explicó a través de sus redes sociales que este mal olor "está haciendo toser a algunas personas en nuestra zona".

Evacuación del Foro de Davos en Suiza X (@EdwardLawrence) Qué había dicho Donald Trump Durante su discurso provocador, el presidente de Estados Unidos se refirió a su gestión económica, la cual intentó reivindicar. Además, buscó posicionar a su país como el principal motor del crecimiento global.

“Cuando a Norteamérica le va bien, le va bien al resto del mundo. Nos encontramos en un punto en el que nunca habíamos estado antes”, expresó Trump durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos.