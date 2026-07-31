Europa amenaza con boicotear el Mundial si se aprueba el plan de la FIFA de abrir el torneo a la inversión privada

Las 55 federaciones del fútbol europeo votaron este jueves a favor de boicotear los Mundiales si el organismo rector de este deporte a nivel mundial sigue adelante con su plan de vender a inversores privados participaciones en los campeonatos.

La decisión se tomó en una reunión de emergencia convocada para debatir las propuestas anunciadas a principios de esta semana por la FIFA.

La UEFA, organismo que rige el fútbol europeo, reafirmó así una oposición que ya había dejado clara mediante la publicación de dos comunicados demoledores.

El boicot abarcaría todos los campeonatos de la FIFA, incluidas las Copas Mundiales femeninas y masculinas y la Copa Mundial de Clubes, y se activaría si las propuestas del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, son aprobadas por las federaciones miembro.

La primera vez que esta postura se pondrá a prueba en un torneo de categoría sénior será en octubre, cuando se celebren los playoffs de la Copa Mundial Femenina.

Rachazo unánime

En un comunicado emitido tras la reunión, que se celebró de forma virtual y estuvo liderada por el presidente Aleksander Ceferin, la UEFA afirmó que tanto la UEFA como sus 55 federaciones miembro "permanecen unidas".

"Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir los derechos de propiedad de la Copa del Mundo y otras competiciones de la FIFA a inversores privados", dice el comunicado.

"La Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha construido a lo largo de generaciones gracias al trabajo de jugadores, selecciones nacionales y aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debería entregarse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta".

Si bien la UEFA solo representa una cuarta parte de los 211 países miembros de la FIFA, sí incluye a la mayoría de los equipos más exitosos del mundo.

Seis de los ocho cuartofinalistas —incluida la campeona España— del Mundial 2026 eran europeos. En las ediciones de 2022 y 2018, las cifras fueron de cinco y seis respectivamente.

De las 23 Copas del Mundo que se han disputado hasta la fecha, 13 han sido ganadas por países europeos.

Getty Images El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin (izquierda), se ha opuesto firmemente a muchos cambios impulsados por su homólogo de la FIFA, Gianni Infantino (derecha)

Controvertida propuesta

La FIFA quiere crear una filial comercial para gestionar sus principales eventos, incluido el Mundial, y los inversores externos podrán adquirir participaciones en ella.

La compañía anunció que "invitaría a terceros a realizar inversiones minoritarias, sin control alguno", en una nueva filial, Fifa Forward Enterprise (FFE), para "consolidar" sus operaciones comerciales y de eventos.

Infantino escribió a las 211 federaciones miembro de la FIFA diciéndoles que recibirían US$40 millones si respaldaban su controvertida propuesta.

El dirigente suizo fijó el 19 de septiembre como fecha límite para que las federaciones de fútbol aceptaran sus planes si querían acceder a una financiación inicial de US$20 millones.

El Mundial Femenino Sub-20, que se celebrará en Polonia, comienza el 5 de septiembre.

El plan aún debe ser aprobado por votación de los miembros de la FIFA. Pero si se aprueba, la FIFA afirma que se espera que Thrive Eternal lidere el grupo de inversores propuesto para FFE.

Thrive es una firma estadounidense de capital de riesgo fundada por Joshua Kushner, hermano de Jared, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

Fuentes de la FIFA dijeron a BBC Sport que no se ha hablado de que Infantino ni ninguna otra persona se convierta en director ejecutivo de la FFE.

El miércoles, la UEFA acusó a la FIFA de utilizar el fútbol "para enriquecerse a sí mismos y a sus amigos".

Su comunicado de este jueves fue aún más condenatorio, calificando de "irresponsable e indefendible que una propuesta de tal importancia para el fútbol se haya concebido en secreto" y "sin ninguna consulta significativa" con los responsables de este deporte.

Añadió: "Esto no es simplemente un profundo fracaso de liderazgo, sino una abdicación del deber de la FIFA como custodio del fútbol mundial."

"Las federaciones nacionales de todo el mundo se enfrentan ahora a un ultimátum: aceptar la toma irreversible de las mayores competiciones de fútbol o atenerse a las consecuencias".

"Esto no es una 'decisión democrática', sino un gobierno basado en la intimidación: un acto de coerción indigno de una institución a la que se le ha confiado la gestión de un juego global."

BBC

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC