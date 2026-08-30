"Estamos firmes": el mensaje y las fotos de Nicolás Maduro desde su encierro en EEUU
El exmandatario venezolano publicó en su cuenta oficial de X un texto dirigido a sus seguidores: “Quiero que sepan que estamos firmes”.
Nicolás Maduro difundió este domingo en su cuenta oficial de X dos imágenes tomadas mientras permanece detenido en Estados Unidos. Las imágenes, fechadas el 25 de junio, fueron presentadas por el depuesto presidente de Venezuela como un “pequeño regalo de amor y esperanza” para sus familiares y seguidores.
“Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, expresó Maduro en el mensaje que acompañó la publicación. En las fotografías aparece vestido con pantalón y buzo gris.
“Quiero que sepan que estamos firmes”
El mensaje incluyó además una referencia directa a su situación actual. “Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero”, escribió. Y agregó: “Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición”.
Las imágenes también fueron publicadas en otras cuentas de Maduro en redes sociales y replicadas por dirigentes del chavismo y por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, también las compartió en Instagram. “Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios”, añadió el mensaje en referencia a su esposa, Cilia Flores.
Maduro y Cilia Flores permanecen detenidos en Estados Unidos
Maduro y Flores permanecen detenidos en una prisión federal de Brooklyn desde que fueron capturados por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas. El exmandatario enfrenta en Nueva York cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores está acusada de delitos vinculados con la importación de drogas y posesión de armas.
En su última comparecencia informada ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, Maduro acudió junto a Flores a una nueva audiencia del proceso. La Fiscalía y la defensa propusieron al juez Alvin Hellerstein dos rondas de mociones previas al juicio y plantearon que el proceso comience en junio de 2027. La defensa anticipó, además, que entre sus planteos buscará alegar inmunidad para Maduro.