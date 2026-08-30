"Estamos firmes": el mensaje y las fotos de Nicolás Maduro desde su encierro en EEUU

El exmandatario venezolano publicó en su cuenta oficial de X un texto dirigido a sus seguidores: “Quiero que sepan que estamos firmes”.

Nicolás Maduro difundió este domingo en su cuenta oficial de X dos imágenes tomadas mientras permanece detenido en Estados Unidos. Las imágenes, fechadas el 25 de junio, fueron presentadas por el depuesto presidente de Venezuela como un “pequeño regalo de amor y esperanza” para sus familiares y seguidores.

“Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, expresó Maduro en el mensaje que acompañó la publicación. En las fotografías aparece vestido con pantalón y buzo gris.

El exmandatario compartió las imágenes con mensajes para sus seguidores. X/@NicolasMaduro “Quiero que sepan que estamos firmes” El mensaje incluyó además una referencia directa a su situación actual. “Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero”, escribió. Y agregó: “Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición”.

Hace algunos días se realizó una manifestación pidiendo por la liberación de Maduro. EFE Las imágenes también fueron publicadas en otras cuentas de Maduro en redes sociales y replicadas por dirigentes del chavismo y por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, también las compartió en Instagram. “Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios”, añadió el mensaje en referencia a su esposa, Cilia Flores.

Maduro y Cilia Flores permanecen detenidos en Estados Unidos Maduro y Flores permanecen detenidos en una prisión federal de Brooklyn desde que fueron capturados por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas. El exmandatario enfrenta en Nueva York cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores está acusada de delitos vinculados con la importación de drogas y posesión de armas.