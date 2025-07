Estalló una gasolinera en Roma y hay al menos 20 heridos

El impactante incidente tuvo lugar a las 8.20 de este viernes, en una gasolinera situada en Via dei Gordiani, en el barrio Centocelle de Roma .

Testimonios recopilados por la agencia Agi señalaron que la fuerza de la explosión alcanzó a personas que se encontraban dentro de viviendas cercanas. Varios edificios sufrieron daños estructurales y al menos dos fueron evacuados por precaución. Entre los inmuebles afectados se encuentra un centro deportivo con piscina que albergaba un campamento de verano con 15 niños, quienes fueron puestos a resguardo sin que se reportaran heridos entre ellos.

La onda expansiva también afectó vehículos estacionados en las inmediaciones, algunos de los cuales se incendiaron. El fuego alcanzó un almacén perteneciente a las fuerzas del orden, situado detrás de la gasolinera. Los bomberos continúan trabajando en condiciones adversas debido a focos secundarios de fuego y pequeñas explosiones que aún se registran. El techo del camión cisterna fue proyectado más de 300 metros desde el lugar de la explosión.

La zona fue acordonada por razones de seguridad, con cortes de tránsito en Via dei Gordiani y en un tramo de Via Casilina. También fue cerrada la estación de Metro C Teano. Patrullas de Policía dirigen el tránsito y coordinan el acceso a los servicios de emergencia.

La Fiscalía de Roma, a la espera de los primeros informes técnicos por parte de bomberos y policía, prepara la apertura de una investigación para esclarecer las causas del accidente, determinar posibles responsabilidades y evaluar el impacto estructural en los edificios alcanzados por la deflagración.