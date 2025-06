Estados Unidos y su ataque a Irán: ahora "el mundo es más seguro y más estable"

"Tienen que hacer lo que tienen que hacer para fines de sus propias relaciones públicas, pero los únicos en el mundo que no están contentos con lo que ha pasado en Irán es el régimen de Irán ", ha sostenido Rubio , quien ha hecho hincapié en que "no se trata de una guerra contra Irán".

"El presidente les dijo que, si no hay un acuerdo, que es lo que quería, tendría que abordar el asunto de forma diferente. Eso es lo que ha hecho, manejarlo de forma diferente. Fue una elección iraní. Nosotros no la adoptamos. Fueron ellos. Al dar largas a Trump cometieron un grave error y el presidente ha actuado", ha argumentado.

Las conversaciones entre ambos países eran parte de un intento de Estados Unidos de lograr un nuevo acuerdo nuclear después de que Trump se saliera de forma unilateral durante su primer mandato del histórico pacto firmado en 2015, respaldado por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Dicho acuerdo, alcanzado durante la Presidencia de Barack Obama, fijó restricciones y unas extensas inspecciones para garantizar que el programa nuclear iraní no tenía una variante militar, si bien la salida de Estados Unidos tres años después y su reimposición de sanciones llevó a Teherán a incumplir varios de sus compromisos en respuesta.

Estados Unidos no le cree a Irán

Las citadas conversaciones bilaterales iban a haber tenido una sexta sesión el 15 de junio, si bien Irán canceló el encuentro después de que el Ejército israelí lanzara por sorpresa una ofensiva contra el país centroasiático el 13 de junio, lo que llevó a Teherán a responder lanzando cientos de misiles y drones contra Israel.

Sin embargo, ha sostenido que Irán "tiene todo lo que necesita para desarrollar armas nucleares". "Tienen la capacidad de enriquecimiento. Tienen uranio altamente enriquecido en cantidad suficiente como para lograr nueve o diez bombas. Todo lo que tienen que hacer es pasar un par de días enriqueciéndolo del 60 al 90 por ciento. Estamos seguros de que tienen diseños para armas. Misiles de medio y corto alcance a los que podrían poner las cabezas nucleares", ha subrayado.

"Dicen tener un programa espacial. No es un programa espacial. Irán no va a ir a la Luna. Tienen un programa espacial porque están intentando desarrollar misiles balísticos intercontinentales, misiles de largo alcance que podrían llegar a Estados Unidos, de la misma forma que Corea del Norte ya puede alcanzar Estados Unidos con sus misiles balísticos intercontinentales", ha destacado. "Tienen todo para hacerse con armas nucleares. Les falta activar el interruptor", ha destacado.

Estados Unidos advierte a Irán

Rubio ha advertido de que una respuesta iraní a los bombardeos sería "el peor error que podrían cometer". "Podemos entrar y salir volando de Irán a nuestra voluntad", ha puntualizado, antes de indicar que "no se realizó ningún disparo" contra los aviones estadounidenses responsables de los bombardeos ejecutados contra Irán.

"No sabían qué había pasado en el momento en el que ya no estábamos allí. Los aviones estaban fuera de su espacio aéreo antes de que se dieran cuenta de que habían sido golpeados", ha asegurado, al tiempo que ha subrayado que "sería un error terrible que Irán responda". "No es nuestro objetivo. No hemos declarado la guerra a Irán. No buscamos una guerra con Irán", ha reiterado.

"Sería un error terrible por su parte y no es lo que queremos o deseamos. Lo que queremos es asegurarnos de que Irán nunca tiene arma nucleares", ha esgrimido. "Si quieren un programa nuclear civil donde tengan centrales nucleares como otros muchos países del mundo, pueden. Es el acuerdo que se les ofreció. Lo rechazaron. Intentaron darnos largas. No respondieron a nuestras ofertas", ha argüido.

Estados Unidos enfocado en Irán

Por otra parte, ha destacado que un cambio de régimen en Irán "no es el objetivo sobre el que se trabaja" y ha reiterado que "el objetivo fue fijado muy claramente en la carta enviada por el presidente al líder supremo (de Irán, el ayatolá Alí Jamenei)". "A los iraníes no les gustó la carta. No respondieron. Iniciaron negociaciones falsas e intentaron dar largas. En esencia, pensaron que podían hacer con Trump lo que hicieron con otros presidentes en el pasado y librarse", ha dicho, antes de subrayar que "han descubierto que eso no es así".

En esta línea, ha afirmado que el programa nuclear iraní ha quedado "degradado". "Han sufrido varapalos desde el punto de vista técnico, no sólo por lo que nosotros hemos hecho, sino obviamente porque los israelíes hicieron un trabajo increíble previamente", ha señalado. "Tienen que tomar una decisión. Es muy sencilla. Si lo que quieren son reactores nucleares para tener electricidad, hay muchos países que lo hacen y no tienen que enriquecer su propio ucranio. Pueden hacer eso", ha insistido.

"Si lo que quieren es un programa secreto enterrado en una montaña donde nadie puede ver nada y los inspectores solo pueden entrar cuando ellos dicen, habrá grandes problemas, ya que se trata de un régimen peligroso, violento y radical", ha manifestado. "No tenemos problema con el pueblo iraní, no atacamos a iraníes. Atacamos instalaciones nucleares", ha argumentado. "Estamos preparados para hablar con ellos mañana y empezar a trabajar sobre ello", ha asegurado.

Tras el ataque de Estados Unidos, el rol de los países de la región

Rubio ha recordado que Estados Unidos tiene bases militares en países de Oriente Próximo como Arabia Saudí, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos (EAU). "Todas esas bases están ahí para ayudar a proteger a esos países frente a Irán. ¿Por qué existe Hezbolá? Por Irán. ¿Por qué existe Hamás? Por Irán. ¿Por qué existen los hutíes? Por Irán", ha dicho.

"Están detrás de todos los problemas en la región. Son la fuente, la única fuente, de la inestabilidad en Oriente Próximo", ha apuntado, al tiempo que ha ensalzado que "Trump hizo un favor al mundo" con sus bombardeos contra Irán. "El régimen iraní debe despertar y darse cuenta de que, si quieren energía nuclear en el país, hay una forma de hacerlo. La oferta sigue ahí", ha puntualizado.

"La única razón por la que tenemos bases estadounidenses en la región, una base aérea en Qatar, otra en EAU y otra en Arabia Saudí, es porque temen que Irán los ataque y quieren que estemos allí para ayudarles a defenderlos. Así que, si Irán no fuera una amenaza, no necesitaríamos esas bases allí", ha explicado.

En este sentido, ha destacado que "estos países reconocen plenamente la amenaza que representa Irán". "Por eso quieren que estemos allí para ayudarles a defender sus yacimientos petrolíferos y su infraestructura, o para que les ayudemos a defenderse. Si el régimen iraní ya no fuera una amenaza, (...) no necesitaríamos militares estadounidenses en la región. Pero esa es la situación actual", ha zanjado. Dpa.