Las imágenes satelitales que muestran el impacto del ataque de EE.UU. en las instalaciones nucleares iraníes

¿Por qué no había sido objetivo de las bombas y de los misiles que Israel viene lanzando desde hace diez días contra su archienemigo iraní? Por su ubicación.

Fordo fue construida varios metros bajo tierra sobre cordillera montañosa cerca de la ciudad de Qom, a unos 96 kilómetros al sur de la capital, Teherán, lo cual la hacía casi inalcanzable para las armas israelíes, pero no para las de Estados Unidos .

La evidencia satelital

El ataque que la aviación estadounidense lanzó el sábado por la noche sobre Fordo y otras dos instalaciones (Natanz e Isfahán) ha provocado daños "devastadores" en el programa nuclear, según el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth.

"Les quitamos la 'bomba' de las manos (¡y la usarían si pudieran!)", escribió este domingo el presidente Donald Trump en su red Truth Social, al responder a las criticas de una congresista republicana, quien tachó de "inconstitucional" su decisión.

En el caso de la planta subterránea, las imágenes satelitales de alta resolución que la empresa Maxar Technologies ha difundido revelan que las bombas estadounidenses dieron en el blanco.

En las gráficas, tomadas este 22 de junio, horas después de los ataques autorizados por Trump, se observan hasta seis grandes cráteres (probablemente los puntos de entrada de las bombas estadounidenses), así como polvo gris y escombros esparcidos por la ladera de la montaña.

Los boquetes parecen ser la confirmación de que Washington utilizó, por primera vez en el campo de batalla, su bomba antibúnkeres o penetrador masivo de municiones (MOP) GBU-57A/B.

La GBU-57 pesa 13.600 kilogramos y, según los expertos militares, puede atravesar aproximadamente 18 metros de hormigón o 61 metros de tierra antes de explotar.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., confirmó durante una sesión informativa del Pentágono del domingo que 14 bombas MOP se encontraban entre las "75 armas guiadas de precisión" utilizadas en los ataques contra Irán.

En las imágenes, sin embargo, no se aprecian columnas de humo, fuego ni grandes escombros. ¿Por qué? "No se observará un gran efecto explosivo en el punto de entrada, ya que (este tipo de bombas) no están diseñadas para detonar en el acceso, sino en las profundidades de la instalación", explicó a BBC Verify Stu Ray, analista senior de imágenes de McKenzie Intelligence Services.

Otro detalle es que los seis túneles de entrada a Fordo ya no se pueden distinguir en las imágenes. Esto, según el experto, podría deberse a que colapsaron tras los ataques o que fueron bloqueados intencionalmente por los iraníes en un intento por "mitigar los daños de los bombardeos aéreos".

Ray también aseguró que los aviones estadounidenses lanzaron al menos tres municiones distintas en dos puntos de impacto, y que la coloración gris del suelo parece ser restos de hormigón expulsados por las explosiones.

Dañado pero no destruido

Sin embargo, el hecho de que Fordo se encuentre a varios metros bajo tierra también impide verificar la magnitud de los daños que sufrió en estos ataques.

"Es evidente que resultó afectada, pero el grado de daño en el interior de las salas de enriquecimiento de uranio no se puede determinar con certeza", dijo Rafael Grossi, director de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

Por su parte, las autoridades iraníes han reconocido que la instalación resultó dañada.

"Hemos sufrido daños", dijo Behrouz Kamalvandi, vocero de la Organización para la Energía Atómica de Irán (AEOI, por sus siglas en inglés), quien no obstante dejó en claro que el programa nuclear seguirá.

"Esta no es la primera vez que la industria (nuclear) sufre daños", recordó.

Desde Teherán minimizaron el golpe, alegando que el material que albergaba Fordo fue trasladado previamente a otras locaciones.

"Irán no sufrió un gran golpe porque los materiales ya habían sido retirados", aseguró el subdirector político de la radiodifusión estatal iraní, Hassan Abedini.

Getty Images Desde Washington han asegurado que sus bombardeos han sido "devastadores" para el programa nuclear iraní.

Esta opinión es compartida por la inteligencia israelí, cuyas evaluaciones iniciales arrojaron que los ataques estadounidenses no destruyeron, sino que infligieron "graves daños" a Fordo, reveló el diario The New York Times, el cual citó a dos agentes israelíes bajo la condición de anonimato.

Otras autoridades persas como el presidente Masoud Pezeshkian insistieron en que el país no renunciará a sus deseos de lograr tecnología nuclear, aunque reiterando que con "fines civiles y pacíficos".

La OIEA, por su parte, ha asegurado que no ha detectado un aumento en los niveles de radiación tras los ataques estadounidenses.

En 2023, la OIEA constató que las centrifugadoras de Fordo podían enriquecer el uranio a niveles del 60%, por encima de lo requerido para el uso civil. Habrían llegado a hacerlo al 83,7%, cerca del 90% necesario para fabricar un arma nuclear.

Según el Instituto de Estudios para la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés), Fordo escondía 2.000 centrifugadoras en dos túneles a 80 metros bajo tierra.

Getty Images Irán ha vuelto a golpear a Israel con uno de sus misiles y ha prometido más represalias.

Sobre los otros dos blancos

La firma Maxar también reveló este domingo imágenes de las plantas de Natanz e Isfahán, las cuales ya habían sido atacadas previamente por Israel.

Sobre la primera, ubicada a unos 220 kilómetros al sureste de Teherán y que tiene una sección subterránea, las gráficas muestran dos enormes cráteres.

Por su parte, en la ya destruida de Isfahán las fotos satelitales muestran grandes marcas negras de quemaduras, múltiples edificios derrumbados y escombros por todo el complejo.

Y aunque desde Washington aseguran que sus ataques no dejaron víctimas, la Media Luna Roja iraní asegura que once personas resultaron heridas, pero no precisó si eran civiles o militares, reportó BBC Monitoring.

