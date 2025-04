Los entredichos entre Moscú y Washington: el desconocimiento de Marco Rubio

Este viernes, el secretario de Estado de la administración Donald Trump, Marco Rubio, sostuvo no saber nada sobre la propuesta que involucra la reanudación de los vuelos directos entre los Estados Unidos y Rusia realizada por funcionarios de Vladimir Putin a fines de febrero de este año en una reunión bilateral en Estambul, Turquía.

En esa reunión del 27 de febrero, ambos países acordaron garantizar la financiación de las misiones diplomáticas y continuar el diálogo, de acuerdo con lo informado por la agencia de noticias estatal rusa TASS.

El comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia de ese momento había resaltado que “el énfasis recayó particularmente en la necesidad de obtener resultados prácticos que creen condiciones para mejorar las relaciones bilaterales en beneficio de los pueblos de ambos países. De manera concreta, la parte estadounidense fue invitada a considerar la posibilidad de restablecer el tráfico aéreo directo”.

No obstante, Rubio desconoció tal propuesta, diciendo "no he oído nada sobre vuelos directos. No sé quién va a volar porque estas personas están sancionadas", con lo que respondió a los dichos del director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa y enviado especial del presidente para la cooperación económica con países extranjeros, Kirill Dmitriev, quien había discutido esta posibilidad con Steven Witkoff, el enviado especial estadounidense, con el fin de impulsar la confianza entre los dos países.

En marzo de 2022, la administración de Joe Biden prohibió a todos los aviones rusos circular por el espacio aéreo de los Estados Unidos, medida que fue tomada de las acciones similares llevadas adelante por otros países europeos como el Reino Unido, Alemania, España y Francia, sumado a Canadá, en represalia por la invasión de Rusia a Ucrania.

Durante la presidencia de Joe Biden, la relación con Rusia fue más de distanciamiento y hostilidad.

La táctica de los aliados de la OTAN, entre ellos los países nórdicos y los países bálticos, de prohibir el uso de su espacio aéreo por parte de Rusia, formaba parte de una estrategia para librar una guerra económica contra el presidente Vladimir Putin como sanción por la invasión.

A su vez, Rubio fue el encargado recientemente de llevar calma a los miembros del Tratado del Atlántico Norte, ya que afirmó que “Estados Unidos participa más activamente en la OTAN que nunca”, por lo que "parte de esta histeria e hipérbole que veo en los medios de comunicación internacionales y algunos medios de comunicación estadounidenses sobre la OTAN es injustificada".