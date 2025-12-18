Estados Unidos volvió a sobrevolar Venezuela con aviones de combate y crece la tensión en el Caribe

Aviones de combate de Estados Unidos volvieron a sobrevolar la costa de Venezuela en un contexto de tensión creciente en el Caribe y nuevas operaciones militares.

Nuevamente se detectaron aeronaves de Estados Unidos, esta vez cerca de las costas de Caracas.

La región del Caribe se encuentra viviendo un momento de tensión constante, en medio de los ataques de las fuerzas armadas de Estados Unidos a las “narcolanchas” de Venezuela y la ayuda de Trinidad y Tobago, que habilitará aeropuertos para las aeronaves. Donde este jueves se detectó nuevamente cinco aviones de combate sobrevolando la costa venezolana.

Nuevamente, a través del sitio Flight Radar, se pudo detectar a las aeronaves estadounidenses sobrevolando las costas de Caracas, la capital del país. Según este sitio, los aviones serían dos Boeing EA-18G Growler y tres Boeing F/A-18E Super Hornet.

Flight Radar detectó cinco aviones en la costa de Venezuela X (@flightradar24) Esta nueva misión dentro del ejército se da días después del ataque a una embarcación, en lo que es la fuerte lucha de la administración de Donald Trump contra el “narcoterrorismo”, como lo catalogó, buscando evitar la llegada del narcotráfico al país.

En este ataque se confirmó la muerte de cuatro personas en el marco de la operación “Lanza del Sur”, elevando la suma de fallecidos a casi 90 muertos. Una operación que se dio el mismo día en que la Cámara de Representantes rechazó la posibilidad de que Trump lance un ataque militar contra los cárteles de droga en el país.

La isla que apoyó las misiones aéreas de Estados Unidos Con una lucha que continúa sumando nuevos capítulos, hace algunos días Trinidad y Tobago confirmó que dará luz verde a operaciones aéreas de apoyo de Washington en sus aeropuertos.