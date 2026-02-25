Estados Unidos impone sanciones a Irán, bloquea la venta petróleo y frena el programa militar

Las medidas alcanzan a más de 30 personas, empresas y casi cien buques vinculados a la financiación militar iraní, en la antesala de negociaciones nucleares en Ginebra.

El gobierno de Estados Unidos impuso nuevas trabas a Irán en la antesala de las negociaciones en Suiza.

Estas sanciones están enfocadas en debilitar las fuentes de financiamiento de su estructura militar. Las disposiciones alcanzan a más de 30 individuos, compañías y embarcaciones vinculadas, según la administración estadounidense, al sostenimiento del programa armamentístico de Teherán. El Departamento de Estado, señaló que la decisión busca cortar los flujos de recursos que permiten el avance de capacidades balísticas y nucleares iraníes. La medida se produce en la antesala de una nueva ronda de negociaciones nucleares prevista en Ginebra.

Además, Scott Bessent, secretario del Tesoro, sostuvo que el régimen iraní recurre a sistemas financieros internacionales para comercializar petróleo de manera ilegal, blanquear ganancias y adquirir componentes destinados a sus programas nucleares y convencionales. El funcionario afirmó que estos recursos sostienen actividades que Washington considera desestabilizadoras en Oriente Medio.

Redes internacionales bajo investigación Las autoridades estadounidenses identificaron estructuras operativas integradas por personas y empresas radicadas en Irán, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. De acuerdo con la información oficial, estas redes habrían facilitado la adquisición de materiales y equipos clave para el desarrollo de misiles y otros sistemas de defensa.

Thomas Pigott, portavoz del Departamento de Estado, indicó en un comunicado que las designaciones incluyen actores involucrados en circuitos de compra de armamento y componentes estratégicos. Según precisó, estas estructuras respaldan la producción de misiles balísticos y armamento avanzado.