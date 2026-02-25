Estados Unidos impone sanciones a Irán, bloquea la venta petróleo y frena el programa militar
Las medidas alcanzan a más de 30 personas, empresas y casi cien buques vinculados a la financiación militar iraní, en la antesala de negociaciones nucleares en Ginebra.
Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones contra el régimen de Irán con el objetivo de limitar sus exportaciones de petróleo y obstaculizar el desarrollo de misiles balísticos. Las medidas apuntan a redes financieras y logísticas que, según Washington, sostienen el programa militar y nuclear de Teherán.
Estas sanciones están enfocadas en debilitar las fuentes de financiamiento de su estructura militar. Las disposiciones alcanzan a más de 30 individuos, compañías y embarcaciones vinculadas, según la administración estadounidense, al sostenimiento del programa armamentístico de Teherán. El Departamento de Estado, señaló que la decisión busca cortar los flujos de recursos que permiten el avance de capacidades balísticas y nucleares iraníes. La medida se produce en la antesala de una nueva ronda de negociaciones nucleares prevista en Ginebra.
Además, Scott Bessent, secretario del Tesoro, sostuvo que el régimen iraní recurre a sistemas financieros internacionales para comercializar petróleo de manera ilegal, blanquear ganancias y adquirir componentes destinados a sus programas nucleares y convencionales. El funcionario afirmó que estos recursos sostienen actividades que Washington considera desestabilizadoras en Oriente Medio.
Redes internacionales bajo investigación
Las autoridades estadounidenses identificaron estructuras operativas integradas por personas y empresas radicadas en Irán, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. De acuerdo con la información oficial, estas redes habrían facilitado la adquisición de materiales y equipos clave para el desarrollo de misiles y otros sistemas de defensa.
Thomas Pigott, portavoz del Departamento de Estado, indicó en un comunicado que las designaciones incluyen actores involucrados en circuitos de compra de armamento y componentes estratégicos. Según precisó, estas estructuras respaldan la producción de misiles balísticos y armamento avanzado.
La “flota en la sombra” y el comercio de crudo
Uno de los ejes centrales de las nuevas sanciones apunta al transporte marítimo de petróleo iraní. Las medidas afectan a propietarios y operadores de cerca de cien buques asociados a la llamada “flota en la sombra”, utilizada para colocar crudo y productos petroquímicos en mercados internacionales, evadiendo restricciones previas.
Según el Departamento del Tesoro, los ingresos derivados de estas operaciones resultan esenciales para financiar tanto el programa nuclear como el respaldo a grupos armados en la región.