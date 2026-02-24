Irán realizó maniobras militares en medio de las tensiones con Estados Unidos: qué técnicas probó

La Guardia Revolucionaria de Irán realizó este martes maniobras militares en el sur del país y las islas del golfo Pérsico para “reforzar la seguridad de las costas meridionales del país”, en medio de las tensiones con Estados Unidos .

En los ejercicios, las Fuerzas Terrestres del cuerpo militar de élite probaron nuevas tecnologías, de tiro, drones de patrulla y aplicaron tácticas actualizadas frente a las amenazas existentes, informó el medio iraní especializado en defensa Defapress.

Así drones de patrulla ‘Rezvan’ identificaron puntos estratégicos y transfirieron la misión de ataque a los drones suicidas ‘Shahid 136’, alcanzando los objetivos previamente definidos.

El comandante de la Fuerza Terrestre de la Guardia Revolucionaria, el general Mohamad Karami, al cargo del ejercicio afirmó que “ todas las unidades, incluyendo misiles, artillería, drones, fuerzas especiales, blindados y unidades motorizadas, llevaron a cabo operaciones planificadas basadas en las amenazas actuales ”.

La República Islámica ha multiplicado las maniobras militares en medio de las enormes tensiones militares con Estados Unidos que ha desplazado a Oriente Medio una enorme fuerza armada para presionar a Irán a cerrar un acuerdo nuclear.

Irán realizó ejercicios navales en el golfo Pérsico el lunes y el martes, jornada en la que cerró el estratégico pasaje de manera parcial.

Y un día después celebró nuevas maniobras en el mar de Omán con Rusia, uno de sus principales aliados.

¿Cuándo será la próxima ronda de negociación entre Irán y EE.UU.?

Irán y Estados Unidos mantienen negociaciones nucleares y este jueves celebrarán una nueva ronda en Ginebra, tras dos encuentros indirectos en los que ambas partes hablaron de “avances”, aunque siguen sin reconocer sus líneas rojas.

FUENTE: EFE