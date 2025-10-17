Estados Unidos en el mar Caribe estaría bombardeando a pescadores de Colombia

Para el presidente de Colombia, los ataques de Estados Unidos en el mar Caribe están cayendo "probablemente" sobre pescadores colombianos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha confirmado que los ataques que está lanzando Estados Unidos en las últimas semanas sobre el mar Caribe están cayendo "probablemente" contra pescadores colombianos, después de que un último bombardeo se llevara por delante una lancha de pescadores de Trinidad y Tobago.

Petro ha vinculado la tensa relación con Estados Unidos con estos ataques sobre la región y ha señalado que la retirada de Colombia de la lista de países que luchan contra las drogas que elabora Washington tiene como consecuencia "lo que está pasando en el mar Caribe".

"Los misiles están cayendo probablemente sobre lanchas colombianas y sobre pescadores", ha dicho Petro en una entrevista para los canales institucionales. "Ya sabemos que en Trinidad también, sobre pescadores", ha añadido.

Las decisiones de Donald Trump y Estados Unidos Gustavo Petro ha advertido de los riesgos que supones esta escalada de las tensiones en la región por decisión de la Administración de Donald Trump y ha afeado a quienes aplauden una eventual intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

Donald Trump Donald Trump, presidente de Estados Unidos, sube la tensión en el mar Caribe. Foto Efe EFE "Creen que es un jueguito, que va a llegar una operación, se lleva a Maduro y se acabó, como si nada hubiera pasado", ha dicho el mandatario, quien ha recordado que el único interés que tiene Trump en Venezuela es el petróleo, al tiempo que ha advertido de que el siguiente país podría ser Colombia.