Escándalo en Estados Unidos: el ICE se llevó por la fuerza a un anciano que no tenía antecedentes

Luego del aumento de la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) en el estado de Minesota, tuvo lugar un episodio violento en la localidad de St. Paul en el que un anciano estadounidense fue secuestrado por la agencia federal y liberado luego de que constataran que "no era la persona que estaban buscando".

"No me siento nada seguro", sostuvo Thao en una entrevista con el medio estadounidense CBS News. "¿Qué hice mal? No hice nada", agregó.

La secuencia quedó registrada gracias a los distintos vecinos de la zona que grabaron cuando los efectivos de ICE sustrajeron a ChongLy "Scott" Thao de su hogar con temperaturas bajo cero solamente con un pantalón corto puesto y una manta. Su nuera lo despertó abruptamente de una siesta con la noticia de que habían agentes de ICE golpeando la puerta.

El Momento En El Que Agentes De ICE Sacan A Un Anciano Estadounidense De Su Casa En Minesota

A pesar de que Thao le ordenó no abrir, los efectivos ingresaron a la vivienda y llevaron al anciano hacia el exterior de la vivienda.

Thao denunció que los agentes lo llevaron a un “lugar remoto”, lo obligaron a bajar del auto en medio del frío para fotografiarlo y le pidieron su identificación, a la que previamente le habían impedido acceder. Además, aseguró que temió ser agredido.

Según su relato, tras constatar que era ciudadano estadounidense y que no tenía antecedentes penales, los efectivos lo devolvieron a su casa entre una y dos horas después y se retiraron sin disculparse por la detención ni por los daños ocasionados. En tanto, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que el operativo de ICE formó parte de una “operación dirigida” para capturar a dos delincuentes sexuales convictos.

ICE sacó a la fuerza a una mujer de su auto en Minneapolis En otro episodio violento hace unas semanas, efectivos del ICE sacaron a la fuerza a una mujer de su auto. EFE

ICE y la polémica de atacar a ciudadanos de los Estados Unidos

El ICE justificó la redada al sostener que Thao convivía con “dos delincuentes sexuales convictos” y que coincidía con la descripción de los objetivos, además de haberse negado a un registro biométrico.

La familia rechazó esa versión y denunció que el Departamento de Seguridad Nacional intenta justificar el operativo con “afirmaciones falsas y engañosas”. Thao aseguró que en la vivienda solo viven él y su familia directa y que ninguno figura en el registro de delincuentes sexuales de Minnesota.

El DHS no respondió a los pedidos de AP para identificar a los supuestos buscados. En tanto, el hijo de Thao afirmó que fue detenido previamente por un error de identidad vinculado al nombre del dueño del auto que conducía.