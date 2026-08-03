"Es bueno para la economía mundial": por qué es inusual que Trump haya intervenido junto a Japón para apuntalar el valor del yen

Japón y Estados Unidos han confirmado que actuaron conjuntamente la semana pasada para frenar la caída del yen, que alcanzó un nuevo mínimo en 40 años.

Esta intervención conjunta es la primera desde 2011, cuando ambos países -en el marco del G7- tomaron medidas coordinadas para debilitar el yen y ayudar a la recuperación económica tras el devastador terremoto y tsunami que azotaron el este de Japón.

Tanto el Ministerio de Finanzas de Japón como el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, han declarado que no dudarán en llevar a cabo más intervenciones conjuntas en el futuro.

La acción pone de relieve los esfuerzos de ambos países para evitar que una venta masiva de yenes y bonos del gobierno japonés tenga un impacto en la economía global, incluyendo la posibilidad de que contribuya a elevar los costos de endeudamiento para Washington.

Los datos del Banco de Japón indicaron que Tokio podría haber vendido cerca de 59.000 millones de dólares estadounidenses para comprar yenes cuando intervino en los mercados de Nueva York el jueves, antes de la operación conjunta confirmada con Washington el viernes.

Estados Unidos no ha confirmado la magnitud de su intervención, pero una fotografía de la agencia de noticias Reuters que muestra un bloc de notas frente a Bessent durante una reunión de gabinete el viernes dice: "Tareas pendientes: Comprar yenes japoneses por valor de entre 5.000 y 10.000 millones de dólares".

Reuters Un bloc de notas fotografiado frente al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el viernes.

Shigeto Nagai, jefe del Departamento de Economía Japonesa de Oxford Economics, declaró a la BBC que "Estados Unidos accedió a participar en la intervención coordinada porque sirve a sus intereses nacionales al ofrecer la perspectiva de obtener beneficios significativos a bajo coste".

Se espera que ambos países continúen interviniendo "de forma intermitente y coordinada durante algún tiempo", añadió.

"Aunque la cantidad real de intervención no sea particularmente grande, la prolongada sensación de vigilancia con respecto a la intervención será eficaz para disuadir a los especuladores".

Un aliado histórico "con una excepción"

Históricamente, el yen se ha debilitado principalmente debido a que Japón mantiene tasas de interés del banco central mucho más bajas que otras economías importantes como Estados Unidos. Esto hace que la moneda japonesa sea menos atractiva para los inversores internacionales.

El Banco de Japón subió los tipos de interés por última vez en junio, al aumentar su tipo principal al 1%, el nivel más alto desde septiembre de 1995. En comparación, el tipo de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos se sitúa entre el 3,50% y el 3,75%.

Japón también se enfrenta a otros problemas, como el descenso que ha experimentado durante décadas su población en edad de trabajar, la baja productividad y una fuerte dependencia de las importaciones de energía, cuyos precios se fijan en dólares estadounidenses.

El lunes, el Ministerio de Finanzas de Japón declaró que la intervención del viernes ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos "contrarrestó la excesiva volatilidad y los movimientos desordenados del yen japonés en los últimos meses".

"Las acciones coordinadas en materia de divisas contrarrestaron los movimientos desordenados del yen", dijo Bessent en una publicación en redes sociales.

"Apoyamos firmemente las medidas monetarias y de mercado decisivas que Japón está adoptando para corregir la importante infravaloración del yen", añadió.

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"Su yen se está debilitando y necesitaban un poco de ayuda. Y siempre estamos ahí para Japón", dijo el presidente estadounidense Donald Trump a los periodistas el domingo.

"Japón ha sido muy bueno con nosotros, con la excepción, por supuesto, de Pearl Harbor", afirmó el mandatario estadounidense, a la vez que recalcó que esta intervención será "buena para la economía mundial".

Tras los comentarios de Trump, el dólar cayó un 0,2% hasta los 157,07 yenes, muy por debajo del máximo de 164 alcanzado el mes pasado en 40 años, pero se recuperó hasta los 157,70 yenes tras el comunicado del Ministerio de Finanzas japonés.

*Información adicional de Osmond Chia

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC