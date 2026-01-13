"Era peor que Alcatraz", el dramático relato de dos presos políticos liberados en Venezuela

Tras más de un año de encierro en Venezuela , Alberto Trentini y Mario Burlò, dos presos políticos que estuvieron catorce meses detenidos sin cargos por el régimen de Nicolás Maduro, regresaron este martes a Roma y se reencontraron con sus familias.

La escena en el aeropuerto de Ciampino estuvo cargada de emoción y alivio, mientras la primera ministra Giorgia Meloni acompañó a la distancia el regreso de los dos ciudadanos italianos.

A diferencia de otros europeos liberados recientemente, ambos decidieron relatar con crudeza las condiciones de su cautiverio. “ Era peor que Alcatraz ”, resumió Burlò, quien aseguró que durmieron durante meses en el suelo, entre cucarachas y en celdas reducidas, casi a oscuras.

Trentini, cooperante de una ONG, y Burlò, empresario, fueron arrestados en noviembre de 2024 en controles de carretera, en un contexto que en Italia se interpretó como una maniobra política del gobierno de Nicolás Maduro.

Los dos fueron trasladados a la prisión de El Rodeo I , un penal donde el régimen recluye a presos políticos, entre ellos al argentino Nahuel Gallo . Allí, según denunciaron, nunca se les informaron cargos ni pudieron acceder a abogados, y el contacto con el consulado italiano se demoró más de seis meses.

Burlò describió a la prensa un encierro marcado por la presión psicológica, la incomunicación y el temor constante, agravado en su caso por problemas de salud que requirieron medicación regular.

Las rutinas eran estrictas: una hora de patio por día, sin libros, con una dieta repetitiva y sin visitas familiares. En ocasiones, los trasladaban encapuchados de una celda a otra para aumentar la desorientación. Burlò afirmó haber perdido 30 kilos durante la detención y calificó la experiencia como un “secuestro” similar al que aún padecen decenas de extranjeros en cárceles venezolanas.

La liberación

La liberación llegó de manera sorpresiva. Días antes, recibieron mejor alimentación, les dieron ropa limpia y fueron rapados, una práctica habitual antes de dejar en libertad a los reclusos. Ya en la embajada italiana, lo primero que pidieron fue llamar a sus familias y fumar un cigarrillo, antes de abordar el vuelo de regreso a Europa.

Mientras Burlò habló extensamente con la prensa, Trentini optó por un comunicado en el que agradeció el apoyo recibido y subrayó el costo emocional de los “423 días interminables” que atravesó en prisión.

Según datos oficiales, aún permanecen detenidos en Venezuela decenas de ciudadanos italianos, y el gobierno de Roma continúa gestiones para lograr su liberación.