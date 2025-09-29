En qué consiste el acuerdo de paz para Gaza que Trump presentó este lunes junto a Netanyahu

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este lunes un plan de paz para Medio Oriente que implicaría el fin de la guerra en Gaza .

Acompañado del primer ministro de Israel, Bejamin Netanyahu, el presidente estadounidense dijo que varias naciones de Medio Oriente y Europa también respaldaron la iniciativa con la que los rehenes que tiene en sus manos el grupo militante palestino Hamás serían liberados.

El plan de 20 puntos también tiene los objetivos de "desmilitarizar" la Franja de Gaza que controla Hamás, así como la desmovilización e esta organización armada con el apoyo de algunas naciones árabes y musulmanas de la región.

El plan propuesto incluye el establecimiento de una "junta de paz" para supervisar su implementación, encabezada por Trump, quien aseguró que el ex primer ministro británico Tony Blair también quiere participar en ella.

También se destruirían los túneles y otra infraestructura del grupo militante palestino.

"Es uno de los días más importantes en la historia de la civilización", dijo Trump en la conferencia de prensa desde la Casa Blanca, calificando el acuerdo de "muy justo".

Señaló que los palestinos quieren vivir en paz, pero que deben "asumir la responsabilidad" de su destino.

"Apoyo su plan para poner fin a la guerra en Gaza", le dijo Netanyahu a Trump en la rueda de prensa.

Aún no está claro si Hamás aceptará las condiciones del plan de Trump.

Más información en breve...

