En medio de la tensión, Irán habilita el diálogo con Estados Unidos por el programa nuclear

Irán dio un giro clave en el conflicto nuclear con Estados Unidos en el que el presidente Masoud Pezeshkian ordenó avanzar con negociaciones directas con Washington, según informó la agencia semioficial Fars, en medio de un escenario regional marcado por la tensión militar y las advertencias cruzadas entre ambos gobiernos.

De acuerdo con fuentes oficiales citadas por medios iraníes, los contactos podrían comenzar en los próximos días en Turquía, aunque todavía no hay fecha ni sede confirmadas.

El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, señaló que Teherán se encuentra analizando los detalles y lineamientos del posible inicio de las conversaciones. En paralelo, la agencia Tasnim confirmó que altos funcionarios de ambos países se preparan para abrir una nueva ronda de diálogo.

Según esa versión, las negociaciones estarían encabezadas por el canciller iraní Seyed Abbas Araghchi y el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, aunque por ahora no se definieron formalmente ni el lugar ni el cronograma.

El posible acercamiento diplomático se da en un contexto de creciente presión militar de Estados Unidos en Medio Oriente, luego de que la administración Trump desplegara a fines de enero un grupo de ataque de portaaviones y varios buques de guerra en la región debido a las protestas masivas que se desataron en la nación iraní tras la caída brutal del valor de la moneda local.

El domingo, Trump advirtió que si no se alcanza un acuerdo nuclear con Irán, Washington comprobará si el líder supremo Ali Khamenei tenía razón al advertir que un ataque estadounidense podría desatar una guerra regional.

Desde Teherán, Araghchi sostuvo en una entrevista con CNN que un acuerdo nuclear “justo, equitativo e imparcial” sigue siendo posible a corto plazo, aunque remarcó que para avanzar Estados Unidos debe abandonar su política de coerción.

Mientras tanto, Irán mantiene en revisión los términos de una eventual negociación, en una señal que abre la puerta a un nuevo capítulo diplomático tras años de enfrentamientos y amenazas mutuas.