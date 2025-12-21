Elon Musk pulveriza todos los récords y su fortuna ya supera los US$ 700 mil millones

Elon Musk podría convertirse en el primer billonario del planeta en el corto plazo. El hombre más rico del planeta aventaja en Us$500 mil millones al segundo.

El empresario sudafricano Elon Musk se convirtió en la primera persona en la historia en alcanzar un patrimonio neto superior a los 700.000 millones de dólares, marcando un hito financiero sin precedentes.

Según el índice de multimillonarios de Forbes, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la fortuna del magnate se disparó hasta los 749.000 millones de dólares, consolidando su posición como el hombre más rico que el mundo haya conocido.

Elon Musk podría ser el primer billonario del planeta Este incremento exponencial se produjo tras un fallo clave de la Corte Suprema de Delaware que restituyó su millonario plan de compensación en Tesla, el cual había sido anulado previamente.

La decisión judicial no solo devolvió a Musk opciones sobre acciones valuadas en aproximadamente 139.000 millones de dólares, sino que también ratificó la validez de los acuerdos salariales aprobados por los accionistas.

“El fallo refuerza la posición financiera de Musk y marca un precedente relevante sobre la validez de compensaciones ejecutivas en grandes corporaciones”, señalaron analistas tras conocerse la sentencia.