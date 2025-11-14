El temor en Francia por el enemigo que persiste 10 años después de la masacre en la sala Bataclan

Justo cuando se cumplen diez años de la masacre de Bataclan en Francia , ha surgido un nuevo recordatorio de que la amenaza yihadista persiste.

Una expareja del único yihadista que sobrevivió a los atentados de noviembre de 2015 ha sido arrestada bajo sospecha de planear un nuevo atentado.

La mujer, una francesa de 27 años convertida al islam e identificada como Maëva B, inició una relación epistolar con Salah Abdeslam, de 36 años, quien cumple cadena perpetua en una prisión cerca de la frontera belga tras su condena en 2022.

Cuando los guardias penitenciarios descubrieron que Abdeslam había estado utilizando una memoria USB con propaganda yihadista, rastrearon su origen hasta las reuniones presenciales que el recluso mantuvo con Maëva B.

Los detectives examinaron entonces la computadora y el teléfono de Maëva B, donde encontraron indicios de que podría haber estado planeando un ataque yihadista, y el lunes fue puesta bajo investigación judicial junto con dos presuntos cómplices.

El peor ataque terrorista de la historia de Francia

En el décimo aniversario del peor atentado de la historia moderna de Francia, la detención ha puesto el foco en el enemigo dentro del país que nunca desapareció.

La noche del 13 de noviembre de 2015, hombres armados y yihadistas suicidas llevaron a cabo una serie de ataques coordinados que culminaron en un sangriento asalto a la sala de conciertos Bataclan, en el este de París.

Getty Images Además de los muertos, más de 400 personas resultaron heridas o requirieron tratamiento médico.

Primero se inmolaron tres terroristas suicidas frente al Stade de France, donde se disputaba un partido internacional de fútbol, y después otros miembros del grupo abrieron fuego con fusiles Kalashnikov contra personas que se encontraban en bares y cafés cercanos a Bataclan.

Acababa de comenzar allí un concierto del grupo estadounidense Eagles of Death Metal, cuando tres yihadistas irrumpieron y dispararon indiscriminadamente dentro de la sala; tomaron rehenes y luego se inmolaron al llegar la policía.

En total 130 personas murieron, 90 de ellas en Bataclan, más de 400 recibieron atención médica en hospitales e innumerables sufrieron traumas psicológicos.

Desde entonces la palabra Bataclan se ha convertido en sinónimo de ataques islamistas extremistas en Francia, de forma muy similar al 11-S en Estados Unidos.

Aunque después de eso ha habido otros ataques, como el atropello masivo de un camión en Niza en julio de 2016 y la decapitación del profesor Samuel Paty en octubre de 2020, la magnitud y la organización del atentado del 13 de noviembre de 2015 hicieron que este fuera algo muy diferente.

Diez años después, han cambiado muchas cosas.

La desaparición del autodenominado Estado Islámico (EI) como fuerza importante en Siria e Irak ha reducido considerablemente los recursos para concebir, planificar y llevar a cabo proyectos terroristas complejos.

Reuters La palabra Bataclan se ha convertido en sinónimo de violencia islamista extrema en Francia desde los atentados de París de 2015.

Una amenaza "interna y mucho más joven"

Los atacantes del Bataclan eran jóvenes, principalmente de origen norteafricano, reclutados en Bélgica y Francia, entrenados en territorio de EI en Medio Oriente y reenviados posteriormente a Europa ocultos entre una gran cantidad de migrantes.

En todas partes podían contar con una red de apoyo que les ofrecía refugio, transporte y dinero.

Según Gilles Kepel, destacado experto en Medio Oriente, los servicios de inteligencia se han vuelto muy eficaces en el control de la radicalización en internet.

"Ahora tienen acceso a recursos informáticos… que les permiten detectar muchas iniciativas individuales, a menudo poco sofisticadas… y detenerlas antes de que se concreten", declaró en una entrevista con Le Figaro.

Pero, según Kepel, el peligro ahora reside en lo que él denomina "yihadismo ambiental".

"La amenaza ahora es interna y mucho más joven. Se nutre de las amistades y las redes sociales de personas con ideas afines, sin que necesariamente haya quien dé ni obedezca órdenes", afirmó.

Reuters Al finalizar la jornada de actos del jueves, la Torre Eiffel se iluminará con los colores de la bandera francesa.

La amenaza es aún más preocupante, opinó, por su gran permeabilidad: los sucesos en Gaza e Israel tienen un "efecto traumático" en la mente de muchos ciudadanos y están siendo "explotados por quienes se dedican a desquitarse con la ira".

La actual crisis política de Francia también está avivando el peligro, argumentó, con una presidencia impotente que da paso a un parlamento partidista donde los extremistas de izquierda y derecha ejercen una influencia cada vez mayor.

"Si lo que nos separa se vuelve más importante que lo que nos une como franceses y fractura el consenso nacional, entonces se abrirá un abismo bajo nuestros pies y la violencia tendrá cada vez menos límites", advirtió.

El aniversario de la masacre

Las conmemoraciones de este jueves se realizarán durante todo el día en los distintos lugares de los atentados, culminando con la inauguración de un jardín del 13 de noviembre cerca del Ayuntamiento de París.

Al caer la noche, la Torre Eiffel se iluminará con los colores rojo, blanco y azul de la bandera francesa.

Los medios franceses se han hecho eco de numerosos testimonios y recuerdos, con sobrevivientes que describen cómo han cambiado sus vidas.

Getty Images En los pasados días, los sobrevivientes de los atentados de París han relatado cómo han cambiado sus vidas en los últimos diez años.

De forma inesperada, Salah Abdeslam ha manifestado, a través de su abogado, su disposición a colaborar en cualquier iniciativa de justicia restaurativa, un procedimiento en el que víctimas y perpetradores se reúnen para analizar el impacto del delito.

Algunas familias han considerado la idea, pero otras se oponen vehementemente.

Según Laurent Sourisseau, caricaturista conocido como Riss, quien resultó herido de bala en el atentado contra Charlie Hebdo unos meses antes de la masacre de Bataclan, la oferta de Abdeslam es "perversa".

Alegó que "la justicia restaurativa existe para otros tipos de delitos, los delitos comunes".

"Pero el terrorismo no es un delito común. Salah Abdeslam quiere hacernos creer que su crimen fue como cualquier otro. Pero no lo fue".

