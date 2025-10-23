El rey Carlos de Inglaterra se convierte en el primer monarca británico en rezar públicamente junto a un Papa en 500 años

Un momento histórico para el que hubo que esperar 500 años. El rey Carlos III de Inglaterra y el papa León XIV rezaron juntos en un servicio religioso en el Vaticano.

Es la primera vez que un monarca británico y el sumo pontífice de la Iglesia católica oran juntos en una misa desde la Reforma del siglo XVI.

Este momento histórico tuvo lugar en la Capilla Sixtina del Vaticano, durante la visita de Estado del rey Carlos y la reina Camila.

Carlos III es la cabeza de la Iglesia anglicana

Bajo el famoso techo de la capilla, pintado por Miguel Ángel, el servicio reunió a clérigos y coros tanto de la Iglesia católica romana como de la Iglesia de Inglaterra, de la que el rey es la máxima autoridad.

La visita se considerará un importante símbolo de reconciliación.

Antes del rezo, el rey Carlos y el papa león se reunieron en el Vaticano. El rey dijo que las cámaras que grababan el histórico acontecimiento eran un "peligro constante", a lo que el papa León respondió que "uno se acostumbra", algo que le ha pasado a él mismo desde que fue elegido como cabeza de la Iglesia en mayo pasado.

