El rey Carlos de Inglaterra se convierte en el primer monarca británico en rezar públicamente junto a un Papa en 500 años

Este momento histórico tuvo lugar en la Capilla Sixtina del Vaticano, durante la visita de Estado del rey Carlos y la reina Camila.

BBC Mundo

El momento histórico de la misa con el monarca Carlos III y el Papa León XIV
El momento histórico de la misa con el monarca Carlos III y el Papa León XIV Vatican Media/PA

Un momento histórico para el que hubo que esperar 500 años. El rey Carlos III de Inglaterra y el papa León XIV rezaron juntos en un servicio religioso en el Vaticano.

Es la primera vez que un monarca británico y el sumo pontífice de la Iglesia católica oran juntos en una misa desde la Reforma del siglo XVI.

Este momento histórico tuvo lugar en la Capilla Sixtina del Vaticano, durante la visita de Estado del rey Carlos y la reina Camila.

Carlos III es la cabeza de la Iglesia anglicana

El papa León XVI se reúne con el rey Carlos III y la reina Camila durante una audiencia en el Palacio Apostólico el 23 de octubre de 2025 en la Ciudad del Vaticano, Vaticano. Durante esta histórica visita de Estado, el rey Carlos III y la reina Camila se reunirán con el papa León XIV por primera vez desde que fue elegido en mayo de 2025
Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images
El papa León XVI se reúne con el rey Carlos III y la reina Camila antes de la misa histórica.

Bajo el famoso techo de la capilla, pintado por Miguel Ángel, el servicio reunió a clérigos y coros tanto de la Iglesia católica romana como de la Iglesia de Inglaterra, de la que el rey es la máxima autoridad.

La visita se considerará un importante símbolo de reconciliación.

Antes del rezo, el rey Carlos y el papa león se reunieron en el Vaticano. El rey dijo que las cámaras que grababan el histórico acontecimiento eran un "peligro constante", a lo que el papa León respondió que "uno se acostumbra", algo que le ha pasado a él mismo desde que fue elegido como cabeza de la Iglesia en mayo pasado.

