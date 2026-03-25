El resurgir de los audífonos con cable ante las críticas contra los inalámbricos

Se suponía que los audífonos con cable iban a desaparecer. Sin embargo, a medida que las personas buscan una mejor calidad de sonido y una tecnología más sencilla, están experimentando un resurgimiento.

Cuando Apple eliminó las tomas de auriculares de los iPhone en 2016, me cambié de bando. No estaba dispuesto a permitir que una compañía gigante dictara mis hábitos de escucha, así que compré un teléfono Android y me aferré a mis audífonos con cable como si me fuera la vida en ello.

Pero, con el tiempo, mi teléfono exhaló su último suspiro exactamente el mismo mes en el que Google, uno de los últimos bastiones, anunció que también eliminaría el conector para auriculares de sus teléfonos.

Lo sentí como una señal de derrota que me enviaba el universo. Así que regresé al iPhone, arrojé mis auriculares con cable a un cajón y me uní a las hordas del Bluetooth.

Quizás me rendí con demasiada facilidad porque en el último tiempo ha surgido en las sombras un movimiento discreto basado en una verdad controvertida: los auriculares con cable son mejores que los de Bluetooth.

Getty Images Los auriculares con cable están de vuelta.

Ventas disparadas

Las ventas se han disparado en los últimos meses. A menudo se puede obtener una mejor calidad de sonido por el mismo precio con un par de auriculares con cable, pero tampoco se trata solo de los esnobs del audio.

Los audífonos con cable se han convertido en una auténtica tendencia cultural; un resurgimiento que algunos vinculan con una reacción más amplia en contra de la tecnología.

Ya sea por motivos prácticos, políticos o estéticos, una cosa está clara: los auriculares con cable han vuelto.

"Me he convencido", dice Aryn Grusin, una trabajadora social de Portland, Oregón, en Estados Unidos, aficionada a los auriculares con cable. Hace unos meses, le pidió prestados a su prometido unos audífonos intrauriculares con cable de los de toda la vida y ya no hubo vuelta atrás.

Getty Images Los auriculares de cabe suelen ser más sencillos de usar y traer menos problemas.

"Simplemente me resulta reconfortante. Me gusta que le muestre al mundo que estoy escuchando algo", agrega.

Grusin no está solo. Después de cinco años consecutivos de disminución en las ventas, las compras de auriculares con cable se dispararon en la segunda mitad de 2025, según la firma de análisis Circana, y los ingresos por los auriculares con cable aumentaron un 20% en las primeras seis semanas de 2026.

"Parece que mucha gente se está volviendo casi en contra de la tecnología, debido a lo avanzada que se está volviendo", dice Grusin. "Creo que hay una mentalidad general de que no nos gusta cómo se siente esto y de que queremos volver al último lugar en el que nos sentimos cómodos".

Calidad, estilo y simpleza

La calidad del sonido puede ser una gran ventaja en la vida con cables, dice Chris Thomas, editor general del sitio web de reseñas de auriculares SoundGuys.

"Este es el tema que vengo repitiendo desde hace muchos años", afirma.

Los auriculares inalámbricos han mejorado drásticamente, según Thomas, pero los mejores a menudo provienen de marcas nicho dirigidas a amantes del sonido.

En lo que respecta a los productos convencionales que se encuentran en una tienda de electrónica, asegura que aun así obtendrá una mejor calidad de sonido por su dinero si opta por la mejor opción con cable.

Además, incluso los auriculares de conexión Bluetooth de la más alta gama podrían no ofrecer su máximo rendimiento de audio debido a malas conexiones o problemas de compatibilidad con su dispositivo.

"Con un cable, simplemente lo conectas y funciona", dice.

Pero la calidad del sonido no es suficiente para explicar la tendencia. De alguna manera, parece que Bluetooth se ha vuelto profundamente poco sexy. Si no me crees a mí, pregúntale a la actriz Zoë Kravitz.

Getty Images También se han convertido en un accesorio de moda.

"Bluetooth no funciona", dijo Kravitz en una entrevista reciente, y no son solo auriculares, sino conexiones Bluetooth en general.

De hecho, los auriculares con cable son ahora un accesorio de moda imprescindible en algunos círculos.

Hay una popular cuenta de Instagram sobre el tema llamada Wired It Girls, dedicada a mujeres que se ven elegantes y se las ve cómodas con cables colgando de sus orejas, desde gente común hasta celebridades como Ariana Grande y Charli XCX.

Los auriculares con cable se han vuelto tan omnipresentes entre los ricos y famosos que algunos ven estos enredos de plástico y alambre como un símbolo cultural. Un usuario de redes sociales publicó un tuit viral con fotos de los actores Robert Pattinson y Lily-Rose Depp luciendo auriculares con cable.

"Se está convirtiendo en una cosa de clase", dijeron. "Usar inalámbrico las 24 horas del día, los 7 días de la semana, me dice que no eres dueño de ninguna tierra".

Por supuesto, hay algo liberador en la escucha inalámbrica y sin ataduras. Pero las baterías se agotan en el momento más inoportuno. Los pequeños auriculares se pierden. Los dispositivos no se emparejan.

Getty Images El cable no tiene el problema de las baterías que se consumen.

"La gente dice que es más fácil, pero nunca me parece más fácil", dice Ailene Doloboff, editora en la industria del cine de Los Ángeles. "Con Bluetooth siempre es un paso más".

Los auriculares con cable se unen a una lista de tecnologías aparentemente obsoletas que han vuelto a rugir en los últimos años, justo cuando caemos en la próxima era digital.

La gente joven y mayor está adoptando productos retro como DVD, casetes, televisores de tubo antiguos e incluso máquinas de escribir.

En un concierto reciente, vi a un tipo en el público grabando el espectáculo no con un teléfono, sino con una cámara de película de 16mm de la década de 1970.

"No sé por qué, pero todos de manera colectiva pasamos por este cambio. Creo que la presencia de la IA está haciendo que la gente se ponga nerviosa", dice Grusin.

"Lo cual es irónico, en cierto modo. Me siento incómodo con la tecnología, así que quiero usar una pieza diferente de tecnología. Pero tal vez los auriculares que se enchufan se sientan lo más parecidos a los analógicos que podamos conseguir".

Cómo conectarlos

¿Pero cómo conectarlos? Ahora puedes comprar auriculares con cable con una conexión USB o Lightning incorporada.

O puedes usar auriculares con el conector tradicional de 3,5 mm a través de un adaptador para el puerto de carga, a menudo llamado "dongle", una palabra tan indigna que pasé años negándome a probar uno.

Apple eliminó el conector para auriculares de sus teléfonos en 2016 con el lanzamiento del iPhone7, que muchos vieron como el final de la escucha por cable. Pero incluso Apple todavía no ha renunciado a los auriculares con cable.

"Oh, todavía los vendemos", dijo el director ejecutivo de la compañía, Tim Cook, el hombre que mató la toma de auriculares en los teléfonos, a mi colega de la BBC Zoe Kleinman hace unos años. "La gente todavía los compra".

Getty Images Muchos celulares ya no tienen la ficha de entrada al cable, lo que representa un problema para los amantes de los cables.

Pasé por una tienda de Apple de camino a casa desde la oficina para coger un par barato con una conexión USB para mí. Un empleado me dijo que ha estado vendiendo más auriculares con cable que nunca.

Pasé unos días con los cables. Me gustó la sensación. Estar atado a mi dispositivo me hizo sentir un poco más presente con mi escucha, y también caía mejor en mis oídos que los pesados auriculares de Bluetooth.

Pero nuestra relación fue corta. Nunca he perdido un par de auriculares Bluetooth. La funda de mis AirPods es lo suficientemente voluminosa como para que me dé cuenta si no los tengo conmigo.

No es así para los ligeros auriculares con cable. Se me escaparon del bolsillo en algún lugar de las calles de mi barrio. Espero que hayan encontrado un hogar más amoroso.

La comodidad del Bluetooth

Decidido, pensé cambiar a algo mejor me haría ser más cuidadoso. Así que visité una tienda especializada en auriculares en Nueva York llamada Audio 46, escondido tras un escaparate estrecho.

Delaney Czernikowski, que revisa los auriculares para el sitio web de la compañía, me recibió en el mostrador. "Muchas personas están sumándose a la tendencia. Creen que el cable es mejor y quieren probarlo", dice.

"Pero a veces les preocupa perder la comodidad del Bluetooth. Les digo que el Bluetooth puede ser muy bueno, no tienes por qué perder".

Czernikowski me dejó probar algunos de los auriculares Bluetooth más elegantes de la tienda, con una calidad de sonido increíble y precios similares. Eran suficientes para hacer babear incluso a los amantes del sonido más religiosos.

Getty Images Los auriculares inalámbricos pueden resultar más prácticos.

"Pero para ser justos, muchos de los auriculares con cable son mejores y hay mucho más para elegir. Y tienen mejores cualidades que no se ven condicionadas por la necesidad tecnológica del Bluetooth”, dice.

Planeé comprar algo barato. En aproximadamente un minuto, Czernikowski me convenció de probarme un par de auriculares de US$130 de una marca china especializada con un cable grueso, precioso y trenzado.

"No cedas", dice. Suenan excelente para su precio, pero la BBC no recomienda productos como parte de su compromiso con la imparcialidad. Así que tendrás que hacer tu propia investigación.

Entregué mi tarjeta de crédito, compré un dongle USB para ir con los auriculares y salí a enchufarlos.

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FUENTE: BBC