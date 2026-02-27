El refugiado ciego que fue dejado a su suerte tras ser liberado por la Patrulla Fronteriza de EE.UU. y apareció muerto una semana después

Un refugiado casi ciego de Myanmar que había sido declarado desaparecido desde que fue liberado el pasado 19 de febrero por la Patrulla Fronteriza de EE.UU (CBP, por sus siglas en inglés) fue hallado muerto este martes.

La policía de la ciudad de Búfalo, ubicada en la frontera con Canadá, confirmó el hallazgo del cuerpo de Nurul Amin Shah Alam, de 56 años, en una calle del centro de la ciudad.

Shah Alam había sido reportado como desaparecido por sus familiares y vecinos, después de que se conociera que había sido liberado por parte de la Patrulla Fronteriza de EE.UU..

La Patrulla Fronteriza había señalado entonces que Shah Alam -refugiado rohingya que residía en la ciudad de Búfalo, tenía una ceguera parcial y no hablaba inglés- había sido retenido para ser deportado del país, sin embargo, al confirmarse su estatus de refugiado fue puesto en libertad.

Shah Alam había estado detenido durante un año debido a una acusación que incluía invasión a la propiedad y posesión de armas, y después de ser dejado en libertad condicional, había pasado a manos del CPB con la intención de ser deportado.

De acuerdo al comunicado de la CPB entregado al medio local Investigative Report, los agentes dejaron a Shah Alam en una cafetería después de determinar que no lo podían deportar por su condición de refugiado.

Reuters El hombre fue enterrado y las autoridades señalan que se encuentran investigando lo ocurrido.

"Los agentes de la Patrulla Fronteriza le ofrecieron transporte de cortesía, el cual aceptó hasta una cafetería, considerada un lugar cálido y seguro cerca de su última dirección conocida, en lugar de ser liberado directamente de la estación de la Patrulla Fronteriza", declaró la CPB.

"No presentaba signos de angustia, problemas de movilidad ni discapacidades que requirieran asistencia especial", añadió.

Sin embargo, el hombre nunca llegó a su hogar. De acuerdo a varios reportes locales, ese día se registraron en la zona temperaturas por debajo de los cero grados celsius.

El alcalde de Búfalo, Sean Ryan, dijo en un comunicado que el departamento de homicidios de la policía local estaba investigando lo ocurrido con Shah Alam y añadió que se trató de un caso donde se "pudo haber prevenido" la muerte.

"Un hombre vulnerable, casi ciego y sin saber inglés, fue abandonado solo en una fría noche de invierno sin que se supiera que alguien lo dejara en un lugar seguro", anotó Ryan.

Y agregó: "Esa decisión de la Patrullera Fronteriza de EE. UU. fue poco profesional e inhumana".

"Nadie nos informó, ni a nosotros, ni a su abogado, donde habían dejado a mi padre. Fue cuando comenzamos a buscarlo", señaló el hijo de Shah Alam, Mohamad Faisal.

Entonces comenzó con un operativo de búsqueda por toda la ciudad de Búfalo que terminó este miércoles.

El arresto

Mohamad Faisal le dijo a la agencia de noticias Reuters que su padre había sido detenido un año atrás después de que salió a caminar y utilizó una barra para sostener cortinas que había comprado como bastón para guiarse.

En esa caminata se había desorientado y había terminado dentro del terreno de la vivienda de una mujer, que llamó a la policía.

De acuerdo al relato tanto de su hijo como del abogado, Shah Alam no entendió las instrucciones de la policía de soltar la barra y fue arrestado.

Reuters Familiares y vecinos habían iniciado una campaña de búsqueda para hallar el paradero de Nurul Amin Shah Alam.

Tras un año de proceso judicial, Shah Alam aceptó los cargos y fue puesto en libertad condicional.

Debido al protocolo actual, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos emitió una orden de detención migratoria, una solicitud formal para tomar la custodia de un no ciudadano después de su liberación programada de la detención penal.

Shah Alam era Arakan Rohingya, una minoría étnica perseguida por el régimen que gobierna Myanmar y estaba en EE.UU. como refugiado desde hacía poco más de 15 meses.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC