El príncipe Andrés renuncia a sus títulos reales incluido el de duque de York tras hablarlo con el rey Carlos

El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, anunció que renuncia a sus títulos nobiliarios, incluido el de duque de York, tras consultarlo con el monarca y con su familia cercana.

Andrés, que seguriá siendo príncipe, ya se había retirado de la vida pública a raíz de las acusaciones que lo vinculan con Jeffrey Epstein, el difunto financiero neoyorquino condenado por delitos sexuales que involucraban a menores.

"Hemos concluido que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real. He decidido, como siempre, priorizar mi deber hacia mi familia y mi país. Mantengo mi decisión de hace cinco años de retirarme de la vida pública", dice Andrés en un comunicado difundido este viernes, en el que explica que ha decidido dar un paso más.

"Por ende, dejaré de usar los títulos y honores que se me han conferido. Como lo he dicho anteriormente, de manera tajante niego las acusaciones en mi contra".

Andrés ha sido objeto de un intenso escrutinio por sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, incluyendo preguntas sobre cuándo cortaron el contacto realmente.

En su entrevista con BBC Newsnight de 2019, el príncipe Andrés declaró haber roto todo vínculo con Epstein tras ser fotografiados juntos en Nueva York en diciembre de 2010.

Sin embargo, meses después surgieron correos electrónicos que sugerían que Andrés se había mantenido en contacto privado con Epstein, incluido un supuesto intercambio de mensajes en el que decía: "¡Mantente en contacto cercano y pronto volveremos a jugar!".

