El primer ministro alemán criticó la decisión del Parlamento europeo de frenar el acuerdo con Mercosur

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea quedó en pausa a menos de una semana de su último avance, luego de que el Parlamento Europeo decidiera frenar su tramitación y remitirlo al Tribunal de Justicia de la UE. La medida generó reacciones inmediatas y una de las críticas más duras llegó desde Alemania.

El primer ministro alemán, Friedrich Merz , calificó la decisión como “lamentable” y sostuvo que el Parlamento Europeo “no interpreta correctamente la situación geopolítica”. El dirigente alemán es uno de los principales defensores del acuerdo dentro del bloque europeo.

"Estamos convencidos de la legalidad del acuerdo. Basta de demoras. El acuerdo debe aplicarse ahora de forma provisional", escribió Merz en su cuenta de X, en un mensaje que apuntó directamente contra la postergación del pacto con el Mercosur.

Desde la Comisión Europea también expresaron su malestar por la decisión del Parlamento Europeo, que resolvió enviar el acuerdo al Tribunal de Justicia de la UE para que evalúe su compatibilidad con los tratados europeos. El Ejecutivo comunitario defendió el pacto como de importancia “vital” para la Unión Europea .

"Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento Europeo en esta moción no están justificadas porque la Comisión Europea ya las ha abordado de manera muy profunda con el Parlamento", afirmó el portavoz del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, al ser consultado sobre la resolución adoptada por la Eurocámara.

La decisión de la Eurocámara de pausar el acuerdo con el Mercosur generó críticas desde el Gobierno de Alemania.

Gill agregó que los puntos señalados por los eurodiputados no son nuevos y que ya fueron tratados en otros acuerdos comerciales firmados por la Unión Europea, en particular en el pacto alcanzado con Chile.

Ante la consulta sobre una posible aplicación provisional del acuerdo antes de un fallo del tribunal, el portavoz explicó que la Comisión mantendrá el diálogo con los legisladores europeos para explicar por qué “pueden apoyar este acuerdo con confianza” y remarcó su “vital importancia”, tanto en términos económicos como para la “fortaleza geopolítica” del bloque.

Tras la votación en el Parlamento Europeo, el tema podría escalar al máximo nivel político. Según adelantó Gill, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea probablemente aborden la cuestión durante la cumbre extraordinaria prevista para este jueves, convocada inicialmente para analizar las relaciones con Estados Unidos. "Veremos cómo van esas discusiones", señaló.

La resolución de la Eurocámara fue aprobada por un margen ajustado —334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones— y, en la práctica, paraliza el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur hasta que el Tribunal de Justicia emita su opinión, un proceso que suele demorar entre 18 y 24 meses.