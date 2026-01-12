El papa León XIV recibió en el Vaticano a María Corina Machado en medio de la crisis en Venezuela

El encuentro se realizó este lunes en el Vaticano y fue confirmado por la Santa Sede, que no brindó detalles sobre el contenido de la reunión.

El papa León XIV recibió este lunes en el Vaticano a la líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado, informó la oficina de prensa de la Santa Sede.

La reunión de la premio Nobel de la Paz y el Papa fue anunciada en el boletín con la agenda del papa durante la mañana, pero como es habitual no se dieron más detalles.

El papa León XIV pidió este viernes durante su discurso al cuerpo diplomático que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de "intereses partidistas".

El Vaticano sigue con atención la situación en Venezuela y el diario The Washington Post publicó el pasado 9 de enero que el Estado pontificio habría tratado de negociar una oferta de asilo en Rusia para el presidente venezolano, Nicolás Maduro, antes de su captura y detención por parte de las fuerzas estadounidenses.