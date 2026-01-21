"El mundo está en medio de una ruptura, no de una transición": el contundente mensaje del primer ministro de Canadá en Davos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney , afirmó que el "viejo orden (mundial) no volverá" e instó a las demás potencias medianas a unirse en un discurso pronunciado en el Foro Económico Mundial en Davos , Suiza.

"Las potencias medianas deben actuar conjuntamente porque si no estamos en la mesa de negociaciones, seremos el plato principal", declaró Carney el martes, añadiendo que, en su opinión, las naciones poderosas están utilizando la coerción económica para conseguir sus objetivos.

También reafirmó el apoyo de Canadá a Groenlandia, Dinamarca y la alianza de la OTAN , lo que provocó aplausos.

Carney no mencionó a Donald Trump por nombre, pero algunas de sus declaraciones parecían dirigidas al presidente estadounidense, quien amenaza con imponer aranceles a los aliados europeos y a Reino Unido a menos que Groenlandia sea cedida a Estados Unidos.

Las "grandes potencias" suelen definirse como los países con escaños permanentes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas —China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos—, lo que refleja su dominio económico y militar en el mundo .

Las potencias medianas, como Canadá, Australia, Argentina, Corea del Sur y Brasil, entre otras, son naciones que ejercen una gran influencia en la política global, a pesar de tener economías más pequeñas.

"Las grandes potencias han comenzado a utilizar la integración económica como arma, los aranceles como herramienta de presión, la infraestructura financiera como medio de coerción y las cadenas de suministro como vulnerabilidades que deben explotarse", declaró Carney.

"Sabíamos que la narrativa sobre el orden basado en normas era parcialmente falsa... Sabíamos que el derecho internacional se aplicaba con distinto rigor según la identidad del acusado y la víctima", sostuvo.

"Esta ficción era útil debido a los beneficios que proporcionaba la hegemonía de EE.UU. Así que participamos en los rituales. Y en gran medida evitamos señalar las discrepancias entre la retórica y la realidad".

Y subrayó: "Este acuerdo ya no funciona. Permítanme ser directo. Estamos en medio de una ruptura, no de una transición... No se puede vivir con la mentira del beneficio mutuo a través de la integración cuando la integración se convierte en la fuente de la propia subordinación".

Presión de Trump sobre Canadá

En su discurso, Carney expuso que "Canadá fue uno de los primeros en darse cuenta" de que la geografía y las alianzas históricas ya no garantizaban la seguridad ni la prosperidad.

Cuando Trump regresó al poder hace ahora un año, se refirió con frecuencia a Canadá como el "estado número 51" y amenazó con unir a Canadá y Estados Unidos mediante la "fuerza económica".

Posteriormente, Estados Unidos impuso aranceles elevados a su vecino del norte y principal socio comercial.

Recientemente, Trump incluyó a Canadá en su intento de tomar el control del territorio parcialmente soberano de Groenlandia, una iniciativa que se ha intensificado y se ha vuelto más evidente en los últimos días, al publicar en redes sociales un mapa de Estados Unidos, Canadá y Groenlandia con la bandera estadounidense superpuesta.

Getty Images El primer ministro de Canadá abogó por alianzas entre diferentes poderes para contrarrestar el efecto de las superpotencias

Como miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Canadá apoya firmemente a Groenlandia y Dinamarca y respalda "su derecho exclusivo a determinar el futuro de Groenlandia", precisó Carney en su discurso.

"Nuestro compromiso con el Artículo V es inquebrantable", añadió el primer ministro, refiriéndose a una cláusula del acuerdo de la OTAN que establece que un ataque contra un Estado miembro se considera un ataque contra todos.

Los medios de comunicación canadienses informaron a principios de esta semana que Canadá estaba considerando enviar un pequeño contingente de tropas a Groenlandia para unirse a las tropas danesas y de otros países europeos en ejercicios militares en la región.

Al ser preguntada al respecto en Davos, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, declaró: "Participamos regularmente en ejercicios de la OTAN, y participamos en ejercicios que dirigen las propias Fuerzas Armadas canadienses".

Añadió que el ministro de Defensa Nacional y el jefe del Estado Mayor de la Defensa toman las decisiones sobre futuros despliegues.

La BBC se ha puesto en contacto con el Departamento de Defensa Nacional de Canadá para obtener comentarios.

Carney afirmó en su discurso que, para adaptarse a la cambiante geopolítica, Canadá se centra ahora en colaborar con otros países y en construir "diferentes coaliciones para diferentes cuestiones, basadas en valores e intereses comunes".

El primer ministro presentó a Canadá como un socio "estable y confiable" y destacó los recientes acuerdos comerciales y de inversión alcanzados con China y Qatar, así como un pacto de adquisición de material de defensa que Canadá firmó con la UE a principios del año pasado.

Carney se encuentra entre varios líderes mundiales que participan en el Foro Económico Mundial esta semana. Está previsto que Trump pronuncie su propio discurso el miércoles.

