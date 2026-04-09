El militar australiano vivo más condecorado es detenido acusado de presuntos crímenes de guerra

El soldado australiano vivo más condecorado ha sido imputado por presuntamente haber cometido crímenes de guerra en Afganistán hace más de una década.

Ben Roberts-Smith —quien abandonó el ejército en 2013— fue detenido el martes en el aeropuerto de Sídney y comparecerá ante los tribunales por cinco cargos de asesinato.

Una sentencia en un juicio por difamación dictada en 2023 determinó que el excabo del Regimiento del Servicio Aéreo Especial (SAS) de Australia había matado a varios afganos desarmados.

El militar de 47 años, condecorado con la Cruz Victoria, niega haber cometido delito alguno y ha declarado anteriormente que las acusaciones en su contra —las cuales aún no han sido evaluadas bajo el estándar penal— eran "atroces" y "malintencionadas".

El juicio civil por difamación protagonizado por Roberts-Smith fue la primera ocasión en la historia en la que un tribunal examinaba acusaciones de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas australianas.

Roberts-Smith argumentó que las presuntas ejecuciones ocurrieron de manera lícita durante el combate o que, de hecho, nunca ocurrieron; el año pasado, perdió una apelación contra el fallo del Tribunal Federal.

En una conferencia de prensa celebrada el martes en Sídney, la Policía Federal Australiana (AFP) confirmó la detención de un exmilitar de 47 años y anunció que este sería imputado por el asesinato de detenidos desarmados mientras prestaba servicio en Afganistán entre 2009 y 2012.

El acusado enfrenta un cargo por el crimen de guerra de asesinato, un cargo por la coautoría de un asesinato y tres cargos por asistir, instigar, asesorar o procurar un asesinato.

"Se alegará que las víctimas fueron abatidas a tiros por el acusado, o bien por miembros subordinados de la ADF [Fuerza de Defensa Australiana] en presencia del acusado y actuando bajo sus órdenes", declaró la comisionada Krissy Barrett.

En 2020, una investigación histórica —conocida como el Informe Brereton— halló "pruebas creíbles" de que soldados de élite australianos habían asesinado ilícitamente a 39 personas en Afganistán, recomendando que se investigara a 19 miembros —activos o retirados— de la ADF.

Para tal fin, se creó un equipo especializado denominado Oficina del Investigador Especial (OSI, por sus siglas en inglés). Hasta la fecha, este organismo solo ha imputado a otra persona más.

Getty Images Las acusaciones estuvieron en el centro de una batalla por difamación de siete años.

"Paso significativo"

Ross Barnett, director de investigaciones de la OSI, calificó la detención de Roberts-Smith como un "paso significativo" dadas las "difíciles circunstancias".

"Se ha encomendado a la OSI la tarea de investigar literalmente docenas de asesinatos que presuntamente se cometieron en medio de una zona de guerra, en un país situado a 9.000 km de Australia", declaró.

"No podemos ir a ese país, no tenemos acceso a las escenas de los crímenes... No disponemos de fotografías, planos del lugar, mediciones, recuperación de proyectiles, análisis de salpicaduras de sangre... No tenemos acceso a los fallecidos".

Barrett añadió que las acusaciones de conducta indebida se limitaban a "una sección muy reducida de nuestras confiables y respetadas Fuerzas de Defensa Australianas (ADF)".

"La gran mayoría de las ADF son motivo de orgullo para nuestro país", afirmó.

Más temprano el martes, el primer ministro Anthony Albanese declaró que no haría comentarios sobre el caso, dado que este se encuentra bajo consideración judicial.

"[Es] sumamente importante que no haya injerencia política", señaló.

En un comunicado, el Monumento Conmemorativo de la Guerra de Australia anunció que volverá a revisar su exposición dedicada a Ben Roberts-Smith.

Una placa que acompaña a la exhibición de su uniforme y sus medallas ha sido actualizada en repetidas ocasiones para reflejar las acusaciones en su contra, así como el desenlace de su juicio por difamación.

En el momento en que los periódicos del grupo Nine publicaron por primera vez los informes sobre las acusaciones en 2018, Roberts-Smith era considerado un héroe nacional, habiendo recibido la máxima condecoración militar de Australia por haber neutralizado en solitario a combatientes talibanes que atacaban a su pelotón del SAS.

En un intento por limpiar su nombre, emprendió una batalla legal de gran repercusión mediática, la cual se prolongó durante siete años, costó millones de dólares y fue calificada por algunos como el "juicio del siglo" en Australia.

Getty Images El juicio por difamación de Ben Roberts-Smith fue considerado "el juicio del siglo en Australia"

Sin embargo, un juez del Tribunal Federal dictaminó —basándose en el balance de probabilidades— que Roberts-Smith había participado en al menos cuatro asesinatos; un fallo que fue ratificado en la instancia de apelación.

Anthony Besanko concluyó que Roberts-Smith había ordenado en dos ocasiones que se ejecutara a hombres desarmados con el fin de "curtir" a soldados novatos, y que estuvo implicado en las muertes de un agricultor esposado —a quien se arrojó de un acantilado de una patada— y de un combatiente talibán capturado, cuya pierna ortopédica fue tomada como trofeo y utilizada posteriormente por las tropas como recipiente para beber.

BBC

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FUENTE: BBC