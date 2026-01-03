El mensaje de María Corina Machado tras la captura de Nicolás Maduro: "Llegó la hora de la libertad".

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado difundió un extenso mensaje dirigido a la ciudadanía luego de la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump.

“Llegó la hora de la libertad”, expresó Machado al inicio de su comunicado, en el que afirmó que Maduro enfrentará a partir de ahora a la justicia internacional por los crímenes cometidos contra el pueblo venezolano y ciudadanos de otros países.

En su mensaje, sostuvo que, ante la negativa del mandatario a aceptar una salida negociada, Estados Unidos “cumplió su promesa de hacer valer la ley”, y remarcó que comienza una nueva etapa para que la soberanía popular y nacional rijan nuevamente en Venezuela .

Machado aseguró que el país está preparado para avanzar hacia una transición democrática, con la liberación de los presos políticos, la reconstrucción institucional y el regreso de los venezolanos que emigraron en los últimos años.

Asimismo, ratificó que Edmundo González Urrutia debe asumir de inmediato como presidente legítimo de Venezuela y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, convocando a ciudadanos, militares y a la comunidad internacional a acompañar el proceso.

El mensaje concluyó con un llamado a la organización y la vigilancia ciudadana, tanto dentro como fuera del país, y con una consigna contundente: “Venezuela será libre”.

Con el mismo comunicado, González Urrutia reafirmó los dichos de Machado y, replicando el mismo comunicado, expresó: "Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación".