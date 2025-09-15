El Kremlin afirma que la OTAN ya está en guerra con Rusia

El Kremlin sostuvo que la OTAN ya forma parte activa del conflicto con Ucrania, tras el reciente incidente con drones en Polonia y el anuncio de una nueva iniciativa militar en el flanco oriental.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró este lunes que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se encuentra "de facto” en guerra con Rusia, en referencia a la asistencia militar que distintos países occidentales brindan a Ucrania.

"La OTAN está en guerra con Rusia. Esto es obvio y no requiere de pruebas adicionales", afirmó Peskov en su habitual conferencia de prensa telefónica. Según explicó, el respaldo directo e indirecto de la Alianza Atlántica a Kiev constituye una participación activa en el conflicto.

Las manifestaciones del Kremlin llegan después de que la semana pasada se produjera una incursión de drones en territorio de Polonia, atribuida a Moscú por el Gobierno de Varsovia. Aunque Rusia no confirmó oficialmente su implicación en el episodio, tampoco desmintió la versión polaca. Tras el hecho, autoridades rusas expresaron su disposición a investigar lo sucedido y subrayaron que no buscan una escalada de tensiones."

En paralelo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció el viernes el inicio de una nueva iniciativa militar denominada "Centinela Oriental", cuyo objetivo es reforzar la defensa del flanco este de la Alianza. El plan contempla la participación de fuerzas y recursos de países como Dinamarca, Francia, Reino Unido, Alemania y otras naciones miembro.