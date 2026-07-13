El investigador que creó una calculadora para estimar la probabilidad de caer en la pobreza en EE.UU. (y el enorme riesgo que revela)

Mark Rank destinó años de investigación a demostrar que una gran parte de la población de Estados Unidos puede correr el riesgo de caer en la pobreza en algún momento de la vida adulta.

El sociólogo estadounidense analizó cientos de miles de datos que mostraban la evolución de unas 5.000 familias con respecto a sus empleos, ingresos, patrimonios, gastos, salud, educación y otras categorías que se sumaron a medida que se ampliaba el seguimiento.

Aquella información pertenecía al Panel de Estudio de Dinámica de Ingresos, la encuesta longitudinal de hogares más antigua del mundo, que se inició en 1968 en Estados Unidos con 18.000 personas, y todavía hoy ofrece resultados sobre los descendientes de aquella primera muestra.

Aunque Rank había publicado los hallazgos de sus investigaciones sobre pobreza, desigualdad y justicia social en Estados Unidos, tenía la sensación de que apenas llegaban a "una decena de personas" que leían las revistas académicas.

"¿Qué podía hacer para que esta investigación fuera más accesible para un público más amplio?", recuerda haberse preguntado hace una década.

El profesor de la cátedra Herbert S. Hadley de bienestar social de la Universidad de Washington en San Luis examinó varias herramientas, hasta que dio con un ejemplo que podía emular: las calculadoras de riesgo de enfermedades cardíacas.

Usaban variables como la edad, la presión sanguínea y los niveles de colesterol del paciente para predecir su probabilidad de sufrir afecciones del corazón.

Inspirado en esa idea, Rank diseñó una calculadora para medir la probabilidad de caer en la pobreza en un horizonte de 5, 10 o 15 años, a partir de la raza, el nivel educativo, el género y el estatus civil del usuario, un recurso que nadie hasta entonces había puesto a disposición del público en Estados Unidos.

Además de los datos del Panel de Estudio de Dinámica de Ingresos, la herramienta tomaba como referencia el umbral federal de pobreza de la Oficina del Censo de Estados Unidos, por lo que sus resultados reflejaban los rangos de ingresos de cada grupo demográfico.

En marzo de 2016, el investigador lanzó la primera versión de la calculadora en una columna de opinión que firmó junto con su colega Thomas Hirschl en el diario The New York Times.

Rank y Hirschl esperaban ayudar a los usuarios a navegar dos desafíos fundamentales para los estadounidenses: "La inseguridad económica generalizada y los niveles cada vez más elevados de desigualdad de ingresos".

Cortesía de Mark Rank Mark Rank es profesor de la cátedra Herbert S. Hadley de bienestar social de la Universidad de Washington en San Luis.

"Si estuviera casada y fuera hombre"

Allyson Ritchey tiene 24 años y vive en el área metropolitana de Cleveland, en el estado de Ohio. Acaba de empezar un nuevo empleo como productora a tiempo completo en una cadena de televisión.

Consultó la calculadora por primera vez para una asignación de la universidad, cuando estudiaba Sociología, Comunicación y Medios.

Pero se graduó hace dos años y ahora regresa a esta herramienta para conocer la probabilidad de caer en la pobreza a partir de sus nuevas condiciones.

Al ser una mujer blanca y soltera, de entre 20 y 24 años, con estudios superiores, sus resultados mostraron que tiene un riesgo del 20,4% de caer en la pobreza en 5 años y del 31,5% en 15 años.

"Comparé esto con lo que pasaría si estuviera casada y si fuera hombre (casado o soltero) y descubrí que, en general, mi riesgo sería menor si fuera hombre o si estuviera casada (¿supongo que con un hombre?)", dice en un correo electrónico para contar su experiencia.

La calculadora indica que las mujeres solteras y no blancas, con un nivel educativo inferior al universitario, jóvenes o más bien mayores, tienen más probabilidades de caer en la pobreza en el futuro.

Si Ritchey perteneciera a otra categoría racial y no tuviera estudios universitarios, con la misma edad y siendo soltera sus resultados se dispararían: la calculadora arrojaría un riesgo del 82,8% de acercarse a la pobreza en 5 años y del 90,1% en 15 años.

En contraste, si fuera un hombre blanco con las mismas características (de 20 a 24 años, soltero y sin formación universitaria), su riesgo sería del 42,5% en 5 años y del 56,7% en 15 años.

Después de consultar la calculadora, Ritchey reforzó su confianza en que tener un título universitario le brindará estabilidad económica.

Sin embargo, también cambió su perspectiva sobre su valor frente a otros profesionales en el mercado laboral.

"Siento que debo esforzarme más para estar a la altura de mis compañeros (hombres blancos), especialmente en un campo como el periodismo audiovisual, donde trabajo ahora".

Cortesía de Allyson Ritchey Allyson Ritchey sostiene su diploma cuando se graduó hace dos años de la universidad en EE.UU.

Sin embargo, David Boatwright, un hombre blanco de 30 años, advierte que su perfil no necesariamente le augura un futuro alentador.

"Al incluir la variable de tener un título universitario, la calculadora muestra que el riesgo de caer en la pobreza aumenta de forma constante a lo largo de un período de 10 o 15 años", dice.

"Para las generaciones anteriores, el título universitario era la llave hacia la libertad económica. Pero mi generación se enfrenta a la carga de encontrar un empleo bien remunerado, saldar la deuda de los préstamos estudiantiles y cubrir las necesidades básicas".

El riesgo de ser pobre

El umbral federal de pobreza en EE.UU. más reciente se publicó en 2024 y corresponde a US$24.950 al año para una familia de tres miembros.

Según este parámetro, 35,9 millones de personas estaban por debajo de la línea de pobreza hace dos años; es decir, alrededor de un 10,6% de la población de Estados Unidos.

"A menudo pensamos en la pobreza como algo que le pasa a otra persona, como un problema de alguien más, no nuestro", advierte Rank. "Pero dependiendo de cómo se mida, una clara mayoría de los estadounidenses podría verse afectada por la pobreza en algún momento de su vida".

Darse cuenta de esta probabilidad tuvo un impacto profundo en Annie Linker cuando consultó la calculadora hace dos años, siendo estudiante de Sociología.

"Como mujer blanca, soltera y con estudios, sabía que mi riesgo de caer en la pobreza sería menor que el de muchas otras personas de mi clase social y comunidad", explica.

"Sin embargo, me sorprendió considerablemente ver que mi riesgo en un plazo de 10 años era de casi un 50%".

Este hallazgo desencadenó cambios en sus finanzas personales.

"En lugar de centrarme en gastar dinero en cosas divertidas, como un café o un par de zapatos nuevos, empecé a trabajar en ahorrar para el futuro y eso me ha permitido mejorar considerablemente mi capacidad de ahorro".

Los estudios de Rank indican que tres cuartas partes de los estadounidenses podrían acercarse al umbral de pobreza o vivir por debajo de él en algún momento entre los 20 y los 75 años.

Alrededor del 59% puede permanecer en esa situación durante al menos un año.

Getty Images "Luchen contra la pobreza, no contra los pobres", dice el cartel de una manifestante en Wall Street, el corazón financiero de Nueva York.

Los eventos inesperados

Ante la pregunta de por qué tanta gente es vulnerable, Rank se refiere a una combinación de factores.

"A lo largo de un período prolongado suceden cosas inesperadas en la vida, como enfermarse, perder el trabajo, que una familia se separe o que se produzca una pandemia", explica.

"Cuando esas cosas afectan a la gente, al menos en Estados Unidos, no contamos con una red de seguridad social muy sólida y la gente puede caer fácilmente en la pobreza", añade.

"La calculadora es una forma de poner eso en manos de las personas para que puedan verlo realmente y pensar en el futuro".

Durante una década, la calculadora ha acumulado más de dos millones de visitas desde casi todos los países del mundo, un alcance que todavía sorprende a Rank cuando comprueba las estadísticas de tráfico en Google Analytics.

"Creo que eso es un gran logro".

La calculadora forma parte de Confrontando la pobreza (Confronting Poverty), una plataforma más amplia creada por Rank para compartir recursos de aprendizaje sobre la pobreza y la inequidad en Estados Unidos.

"Como profesor universitario tenía la obligación de intentar que nuestra investigación estuviera disponible y fuera accesible para el público en general".

Annie Linker, por ejemplo, encontró en los resultados de la calculadora un incentivo para trabajar en comunidades que viven por debajo del umbral de pobreza en Estados Unidos.

"A veces, la calculadora aparece en mi mente cuando observo la representación desproporcionadamente alta de minorías entre las personas con las que trabajo", indica.

"Aunque no me gusten los resultados que arroja, me sirve de motivación para formar parte de ese porcentaje que no vive en la pobreza".

BBC

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FUENTE: BBC