El impactante incendio de una iglesia en Ámsterdam en la noche de Año Nuevo

El fuego arrasó con la iglesia de Vondelkerk, ícono de Ámsterdam. La alcaldesa lamentó la pérdida de uno de los monumentos más íntimos de la ciudad.

El incendio de la iglesia se habría dado en medio de incidentes durante la noche de Año Nuevo.

Un voraz incendio destruyó casi por completo la Vondelkerk, una iglesia histórica de Ámsterdam construida en 1872, durante las primeras horas del Año Nuevo. El siniestro provocó el colapso de su torre y graves daños estructurales, en un contexto marcado por disturbios, fuegos artificiales y violencia urbana.

El incendio se desató durante la madrugada del 1° de enero en la Vondelkerk, ubicada en una zona residencial cercana al Vondelpark, uno de los espacios verdes más emblemáticos de la capital neerlandesa. Las llamas consumieron gran parte del edificio y provocaron el derrumbe de la torre principal, de unos 50 metros de altura, mientras que el techo sufrió daños severos.

El impactante video del incendio Incendio Iglesia Países Bajos 1 X/@ncole_r Según informaron las autoridades locales al diario De Telegraaf, “solo las paredes están intactas, ya no hay riesgo de derrumbe”. A pesar de la magnitud del fuego, los equipos de emergencia confían en que parte de la estructura pueda mantenerse en pie, aunque el nivel de destrucción es considerado crítico.

Por el momento, la causa del incendio no fue confirmada oficialmente. Sin embargo, vecinos de la zona señalaron a distintos medios que el fuego podría haberse originado tras el impacto de fuegos artificiales en la torre del edificio, una hipótesis que está siendo analizada por los investigadores. La celebración de Año Nuevo en Ámsterdam estuvo marcada por un uso intensivo de pirotecnia y episodios de violencia en distintos barrios.

Así las llamas consumieron la iglesia en Ámsterdam Incendio Iglesia Países Bajos 2 X/@ncole_r Como medida preventiva, todas las viviendas cercanas a la iglesia fueron evacuadas durante varias horas. El fuerte viento contribuyó a la dispersión de escombros en llamas, lo que incrementó el riesgo para los residentes. Además, las autoridades interrumpieron el suministro eléctrico de alrededor de 90 hogares para permitir que los bomberos trabajaran con mayor seguridad en las tareas de extinción.