El huracán Melissa se dirige a Cuba tras su catastrófico paso por Jamaica

Más de 240.000 hogares sin luz en Jamaica antes del impacto del huracán Melissa

La llegada del huracán Melissa, que amenaza a Jamaica con vientos de hasta 280 kilómetros por hora, ya causa estragos en la infraestructura de la isla. Más de 240.000 usuarios se quedaron sin electricidad y una cuarta parte del sistema de telecomunicaciones colapsó, informó este martes Darryl Vaz, secretario de Transporte y Energía del país caribeño.

huracan-Melissa-5 EFE

El poderoso ciclón, de categoría 5, se aproxima a la costa occidental de Jamaica con lluvias torrenciales, marejadas ciclónicas y un escenario que el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos calificó como “extremadamente peligroso y potencialmente mortal”.

“Más de 240.000 hogares están sin energía eléctrica y alrededor del 25% de las telecomunicaciones están fuera de servicio”, detalló Vaz durante una conferencia de prensa.

El funcionario también informó que a partir del miércoles comenzarán las labores de limpieza y verificación en los dos principales aeropuertos internacionales del país —el Aeropuerto Internacional Norman Manley, en Kingston, y el Aeropuerto Internacional Sangster, en Montego Bay— con la esperanza de recibir vuelos de ayuda humanitaria y suministros de emergencia desde el jueves.