El huracán Melissa se dirige a Cuba tras su catastrófico paso por Jamaica
El huracán tocó tierra en Jamaica este martes pasado el mediodía. Si bien fue perdiendo fuerza, provocó daños profundos, como en cuatro hospitales locales.
Los efectos del huracán Melissa se sintieron con fuerza en Jamaica, donde se registran vientos catastróficos, lluvias torrenciales y marejadas peligrosas. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó este martes que el ciclón tocó tierra pasado el mediodía, y ahora se dirige a Cuba.
De acuerdo con el reporte oficial del NHC, Melissa presenta vientos sostenidos de hasta 280 kilómetros por hora, lo que la convierte en una de las tormentas más poderosas que han golpeado el Caribe en los últimos años.