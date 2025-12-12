El gobierno de EE.UU. pone fin a programas de reunificación familiar para los ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras

El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes la cancelación de los programas parole de reunificación familiar (FRP, por sus siglas en inglés) para siete países de América Latina y el Caribe.

La medida, tomada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), afecta a los ciudadanos de Colombia , Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala , Honduras y Haití.

Los programas parole de reunificación fueron creados en 2023 por el gobierno de Biden para permitir la entrada legal y temporal al país de familiares directos de personas con estatus migratorio regular en EE.UU., mientras aguardaban la tramitación de sus visas.

Los beneficiarios de los programas de reunificación familiar que estén en Estados Unidos y no hayan solicitado la residencia permanente deberán abandonar el país el próximo 14 de enero si no cuentan con otra alternativa legal para permanecer, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS, por sus siglas en inglés).

La agencia, que anunció esta nueva directiva , la justificó en la necesidad de garantizar la seguridad de los estadounidenses, alegando que "malhechores y defraudadores" podrían ingresar al país bajo el pretexto de reagruparse con sus familias.

El USCIS aseguró que el DHS está restableciendo la concesión de estos permisos "caso por caso", tras supuestamente verificar la idoneidad de los beneficiarios.

En qué consiste la medida

Getty Images La nueva medida llega en plena campaña antiinmigración del ejecutivo de Trump.

"El Departamento de Seguridad Nacional ha cancelado todos los programas categóricos de Permisos de Reunificación Familiar (FRP) para extranjeros de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, y sus familiares inmediatos", publicó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en un comunicado.

La institución alegó que, con ello, "está poniendo fin al abuso de los permisos humanitarios que permitieron que extranjeros sin investigaciones de seguridad y verificaciones de antecedentes debidamente realizadas eludieran el proceso tradicional de los permisos de permanencia temporal ('parole')".

Argumentó que "malhechores y defraudadores podían aprovechar para ingresar a Estados Unidos", lo que representaba "un nivel inaceptable de riesgo para el país", cuyas autoridades migratorias priorizan "la seguridad, protección y bienestar financiero y económico de los estadounidenses".

"La cancelación de los programas FRP es un necesario retorno a políticas de sentido común y al principio de 'Estados Unidos Primero'.", destaca el comunicado.

Y sentencia que "el deseo de reunir a las familias no está por encima de la responsabilidad del gobierno de prevenir el fraude y el abuso, y de defender la seguridad nacional y la seguridad pública".

Invitación a abandonar EE.UU.

Según el comunicado, "si a un extranjero se le concedió el permiso de permanencia temporal en Estados Unidos bajo los programas FRP y su permiso de permanencia temporal aún no ha expirado el 14 de enero de 2026, se cancelará en esa fecha", salvo en casos específicos.

La excepción aplica para quienes tengan pendiente un Formulario I-485, la solicitud mediante la cual una persona que ya se encuentra en Estados Unidos pide ajustar su estatus migratorio para convertirse en residente permanente legal (obtener la llamada "green card").

Esto, siempre que la solicitud haya sido "matasellada o presentada electrónicamente en o antes del 15 de diciembre de 2025" y continúe pendiente al 14 de enero de 2026.

Getty Images Muchos beneficiarios del programa podrían verse obligados a abandonar EE.UU. en enero.

El USCIS indicó que, cuando exista un Formulario I-485 en trámite, "su permiso de permanencia temporal (parole) seguirá vigente hasta que expire dicho periodo de permiso o hasta que tomemos una decisión final sobre su Formulario I-485 pendiente, lo que ocurra primero".

No obstante, advirtió que "si denegamos su Formulario I-485, su periodo de permiso se cancelará y dicho extranjero deberá salir de Estados Unidos inmediatamente".

El comunicado también subraya que la cancelación del permiso de permanencia temporal tendrá efectos directos sobre el empleo.

"Cuando cancelamos el período de permiso de permanencia temporal de un extranjero bajo los programas FRP, también revocaremos su autorización de empleo basada en dicho permiso de permanencia temporal", señala.

El USCIS añadió que notificará "a cada extranjero individualmente" sobre la terminación de su permiso y la revocación de la autorización laboral.

El documento también establece que "los extranjeros que no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos tras la finalización de los programas FRP deben abandonar el país antes de la fecha de finalización de su permiso de permanencia temporal".

