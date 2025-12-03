El estudiante que repara billetes en Gaza, donde no entra dinero desde hace más de 2 años

En un ruidoso mercado de la ciudad de Gaza, un hombre que repara dinero inspecciona con dedicación un billete desgastado y amarillento de 100 séqueles (US$30,50), la moneda oficial de Israel.

Extiende los billetes que alisa con sus manos y, con cuidadosos trazos de lápiz, realza el color ajado.

Baraa Abu al-Aoun debería estar estudiando en la universidad, pero se gana la vida detrás de una mesa que ha instalado al borde de la carretera, cobrando una pequeña suma, para ayudar a mantener el dinero en circulación.

Desde el mortífero ataque perpetrado por Hamás contra Israel en 2023 y la devastadora ofensiva de Israel que le siguió, Tel Aviv suspendió el envío de billetes a Gaza junto con los demás suministros.

Debido a los ataques israelíes, la mayoría de los bancos fueron destruidos y muchos terminaron siendo saqueados. Aunque algunas sucursales reabrieron, desde que el alto el fuego entró en vigor hace siete semanas, todavía no hay cajeros automáticos en funcionamiento.

Pero la gente necesita efectivo para comprar comida y artículos esenciales. Esto ha obligado a acudir a cambistas informales, que cobran altas comisiones, para convertir las transferencias digitales en efectivo.

También ha generado un gran aumento en el uso de billeteras electrónicas y aplicaciones de transferencia de dinero.

Eso significa que cada billete en circulación cobra más relevancia que nunca, por más desgastado que esté, y ahí es donde entra Baraa.

"Mis herramientas son simples: una regla, lápices de colores y pegamento. El alto el fuego no ha cambiado la situación financiera. Lo que hago ahora es asistir a la gente y ayudarla", dice el estudiante.

La escasez de billetes

Tras dos años de guerra intensa, el colapso económico de Gaza ha sido tan devastador que, según un nuevo informe de la ONU, la población completa de más de 2 millones de personas ha sido empujada a la pobreza.

Cuatro de cada cinco personas están ahora desempleadas, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, e incluso aquellos que todavía tienen ingresos o ahorros luchan por acceder al efectivo.

"Es puro sufrimiento y nada más", dice Numan Rayhan, que está desplazado en la ciudad de Gaza desde Jabalia, en el norte de Gaza, con pocas pertenencias. "Escasez de ingresos, escasez de dinero, falta de flujo de efectivo de los bancos".

Al inicio de la guerra, los ataques israelíes se dirigieron a bancos que, según funcionarios israelíes, estaban vinculados con Hamás. Sus bóvedas fueron saqueadas por bandas armadas palestinas, algunas presumiblemente relacionadas con Hamás.

La Autoridad Monetaria Palestina sostuvo que se robó dinero en efectivo por valor de unos US$180 millones.

Cogat, el organismo de defensa israelí que controla los cruces fronterizos de Gaza, confirmó que, en línea con una orden política "y debido a la dependencia de Hamás del dinero en efectivo para mantener su actividad militar", Israel no ha permitido que los billetes ingresen a Gaza.

Getty Images Tras dos años de guerra intensa, la población de Gaza ha quedado sumida en la pobreza.

La falta de billetes en circulación "ha causado problemas tanto a vendedores como a compradores", dice Zakaria Ajour, un comerciante de otro mercado de la ciudad de Gaza.

La gente ya no quiere aceptar billetes gastados y delicados al valor nominal, "ni siquiera si tienen pequeños rasguños o trozos de cinta adhesiva".

"Algunos clientes se acercan solo porque quieren cambio para el transporte, pero yo no tengo cambio", agrega.

"Las monedas de 10 séqueles apenas se encuentran. Incluso, cuando se encuentran, prácticamente no tienen valor debido a la inflación que ha desatado la crisis de escasez de efectivo", dice.

En las puertas del Banco de Palestina, en la ciudad de Gaza, en una de las nueve sucursales de las cinco que han reabierto, se ven largas filas de gente. Aunque los clientes solo pueden reactivar cuentas congeladas, abrir otras nuevas o iniciar sesión en aplicaciones bancarias.

Asmaa al-Ladaa quiere abrir una cuenta para poder recibir dinero directamente de sus familiares que viven fuera de Gaza.

"Todo el proceso es caos y amontonamiento. Nos despertamos a las 6 de la mañana y dejamos a nuestros hijos en una carpa. Dejamos todo solo para venir al banco", agrega.

Getty Images En el último tiempo, Israel no ha permitido que el dinero en efectivo ingrese a Gaza.

El negocio del dinero

En la ciudad sureña de Khan Younis, donde los bancos están demasiado destrozados como para reabrir, Abu Khalil acaba de regresar de un recorrido por el centro de Gaza.

Después de pasar gran parte del día haciendo fila, no ha logrado entrar al banco. La sola idea de volver al otro día lo desespera.

Esta persona mayor recibe un salario mensual de unos 2.000 séqueles (US$612) de la Autoridad Palestina, pero dice que casi la mitad de sus ingresos se destinan a los gastos que implican a los vendedores o comerciantes de dinero.

"Tienes que pagar comisiones. No hay alternativa", se queja.

Durante la guerra, muchos pequeños comerciantes que antes ofrecían servicios de transferencia y cambio de dinero, debieron adaptarse a la urgente demanda de efectivo. Fue así que para convertir las transferencias electrónicas en efectivo comenzaron a cobrar a los clientes una alta comisión.

En ocasiones llegando al 50%, aunque en el último tiempo han caído.

Getty Images Los cambistas informales cobran altas comisiones por convertir las transferencias bancarias en dinero en efectivo.

Un cambista informal de dinero, que prefiere no dar su nombre, dice que son las reglas del mercado las que determinan las tasas de comisión.

"Nuestro trabajo está directamente vinculado a la actividad del mercado y a la entrada de bienes y de ayuda", dice.

"Cuando hay una afluencia de bienes y compras y ventas activas, la comisión cae significativamente, a veces hasta el 20%. Pero cuando los cruces se cierran, la tasa aumenta", agrega.

Las transferencias electrónicas a través de aplicaciones bancarias, para las que los propietarios de tiendas y puestos cobran tarifas menores, se han convertido en una solución muy extendida para los habitantes de Gaza.

Billeteras virtuales

La Autoridad Monetaria de Palestina, que funciona como regulador financiero, ha lanzado un sistema de pago que permite transacciones instantáneas entre cuentas bancarias locales.

Para aquellos sin cuentas, el Banco de Palestina ofrece billeteras electrónicas. De acuerdo a esta institución, existen más de 500.000 usuarios en Gaza. Estas transacciones se pueden realizar sin conexión a Internet ni aplicaciones, alcanza con un mensaje de texto desde cualquier teléfono móvil.

Incluso las billeteras electrónicas están siendo utilizadas para enviar ayuda financiera directamente a las familias necesitadas, por parte de las organizaciones humanitarias como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Programa Mundial de Alimentos.

Unicef asegura que desde principios del año pasado ha realizado transferencias de efectivo a alrededor de 1 millón de personas, la mitad de ellas niños. La organización prioriza a los niños vulnerables, incluidos los amputados y los huérfanos, así como a las madres embarazadas o lactantes.

BBC

"Puedes ir a la tienda de alimentos y comprar con el teléfono, que se usa como medio de pago", explica Jonathan Crickx, de Unicef.

"Eso permite una trazabilidad muy alta de cómo se gasta el dinero. Comprobamos que el 99% de todos los beneficiarios están gastando el dinero, en primer lugar, en alimentos y agua. Después, en artículos de higiene. Por último, en electricidad a través de generadores", agrega.

Crickx dice que ha visto a familias comprar 2 kilos de tomates a US$80 o 5 kilos de cebollas a US$70.

Hanan Abu Jahel, que vive con su familia en un campamento en al-Zawaideh, en el centro de Gaza, tras haber sido desplazada, recientemente recibió 1.200 séqueles (US$367) de Unicef. Ese dinero lo destina a comprar productos básicos como arroz, lentejas y pasta.

"Mis hijos necesitan verduras, frutas, carne y huevos. Mi hijo menor extraña especialmente los huevos, pero no puedo conseguirlos. Los precios siguen siendo demasiado altos y tengo que cubrir las necesidades de 12 personas", explica.

El futuro de Gaza

El plan de paz de 20 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promete un "plan de desarrollo económico para reconstruir y dinamizar Gaza".

Para eso, ha convocando "un panel de expertos que han contribuido a la creación de algunas de las prósperas ciudades modernas del Medio Oriente", que prevé nuevas inversiones e "interesantes propuestas de desarrollo" que pueden "crear empleos, oportunidades y esperanza para el futuro de Gaza".

Sin embargo, todavía no hay detalles sobre cómo empezarán a impulsar el crecimiento y a promover la estabilidad, justo cuando la agencia comercial de la ONU advierte que la Franja está atravesando la crisis económica más grave jamás registrada.

De vuelta en la ciudad de Gaza, Baraa Abu al-Aoun sostiene a contraluz el billete en el que ha estado trabajando con gran destreza. Tiene a un grupo de clientes esperando, atraídos por su cartel que promete reparaciones "con alta profesionalidad y sin cinta adhesiva".

Mientras Baraa trabaja, anhela volver a una vida normal, con la perspectiva de un empleo más rentable.

"Solo quiero que esta guerra termine del todo. Mi esperanza es sentir por fin un alivio, para poder estudiar y trabajar ya con mi título. En Gaza apenas estamos sobreviviendo. Ya no somos seres humanos", dice.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC