El ejército de Venezuela respaldó la nominación de Delcy Rodríguez para la transición

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, reclamó la liberación de Nicolás Maduro, llamó a mantener la paz y respaldó la designación de Delcy Rodríguez para la transición.

El ministro de Defensa de Venezuela calificó de secuestro la captura de Maduro y denunció el asesinato a sangre fría de su equipo.

Durante una conferencia de prensa junto al alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Padrino López afirmó que Maduro fue “secuestrado” tras un operativo que habría incluido el asesinato "a sangre fría" de parte de su equipo de seguridad. El funcionario calificó el hecho como un “cobarde secuestro” y aseguró, "Nicolás Maduro es el presidente constitucional electo por el pueblo para el periodo 2025-2031. Es el auténtico y genuino líder de todos los venezolanos".

El ministro señaló además que la FANB “garantiza la continuidad democrática” y llamó a la ciudadanía a mantener la paz y el orden, al tiempo que rechazó lo que describió como una “guerra psicológica” basada en el miedo.

Vladimir Padrino López Respaldo institucional y la elección de Rodríguez para la transición en Venezuela Padrino López expresó el respaldo de la institución armada a una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que, según indicó, designó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada. La medida, explicó, se adoptó en el marco de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.

El pronunciamiento también avaló un decreto de estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional. Desde el oficialismo se afirmó que estas decisiones buscan preservar el funcionamiento del Estado y garantizar la estabilidad institucional ante una situación calificada como extraordinaria.